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Hollywood, FL
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2530 Pierce St
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2530 Pierce St

2530 Pierce Street · (786) 543-5555
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Location

2530 Pierce Street, Hollywood, FL 33020
North Central Hollywood

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 108 · Avail. now

$1,350

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2 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
in unit laundry
Property Amenities
BEAUTIFUL 2 BEDROOM ONE BATHROOM UNIT IN VERY QUIET AND COZY JOE RON SOUTH COMPLEX. THIS UNIT HAS BEEN FRESHLY PAINTED, NEW BATHROOM, LIGHTS, CENTRAL A/C IS ONE YEAR OLD, LARGE BEDROOMS, LARGE CLOSETS, LIVING ROOM AND DINING ROOM. KITCHEN HAS NEWER APPLIANCES, NO DISHWASHER. THIS UNIT IS TILED THROUGH OUT. WASHER AND DRYER IN THE COMPLEX. CENTRAL LOCATION. VERY WELL LOCATED, 5 MINUTES FROM DOWNTOWN HOLLYWOOD, 10 MINUTES FROM THE BEACH, 2 BLOCKS AWAY FROM I95. VERY EASY TO SHOW. IT WILL NOT LAST LONG AT THIS PRICE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2530 Pierce St have any available units?
2530 Pierce St has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Hollywood, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hollywood Rent Report.
Is 2530 Pierce St currently offering any rent specials?
2530 Pierce St isn't currently offering any rent specials.
Is 2530 Pierce St pet-friendly?
No, 2530 Pierce St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hollywood.
Does 2530 Pierce St offer parking?
No, 2530 Pierce St does not offer parking.
Does 2530 Pierce St have units with washers and dryers?
Yes, 2530 Pierce St offers units with in unit laundry.
Does 2530 Pierce St have a pool?
No, 2530 Pierce St does not have a pool.
Does 2530 Pierce St have accessible units?
No, 2530 Pierce St does not have accessible units.
Does 2530 Pierce St have units with dishwashers?
No, 2530 Pierce St does not have units with dishwashers.
Does 2530 Pierce St have units with air conditioning?
Yes, 2530 Pierce St has units with air conditioning.
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