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1551 Seagrape Way
Last updated June 8 2020 at 9:51 PM

1551 Seagrape Way

1551 Seagrape Way · (954) 673-2842
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Location

1551 Seagrape Way, Hollywood, FL 33019
Hollywood Lakes

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,600

Click to see floorplan

3 Bed · 3 Bath · 1477 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
stainless steel
pool
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
basketball court
clubhouse
courtyard
on-site laundry
pool
pool table
bbq/grill
tennis court
WONDERFUL 3/3 TOWNHOUSE WITH 1 FULL BEDROOM AND FULL BATH DOWNSTAIRS. TILE FLOORS UPSTAIRS AND DOWNSTAIRS. LARGE GUEST BEDROOM AND MASTER BEDROOM UPSTAIRS BOTH WITH OWN FULL BATHROOMS. LARGE KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, AND TONS OF CABINETS. LAUNDRY ROOM WITH WASHER AND DRYER AND ROOM FOR STORAGE. PRIVATE COURTYARD GREAT FOR ENTERTAINING OR BBQ'S WITH ACCESS FROM THE LIVING/DINING AREAS AND FROM THE DOWNSTAIRS BEDROOM. HURRICANE ACCORDION SHUTTERS. WEST LAKE IS A GATED COMMUNITY 24/7 AND LOCATED JUST 1 MILE FROM THE OCEAN. AMENITIES INCLUDE LARGE HEATED SWIMMING POOL AND JACUZZI, 4 TENNIS COURTS, 2 BASKETBALL COURTS, CLUBHOUSE WITH POOL TABLE, AND KIDS PLAY AREA. TENANT MUST PROVIDE RENTER'S INSURANCE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1551 Seagrape Way have any available units?
1551 Seagrape Way has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Hollywood, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Hollywood Rent Report.
What amenities does 1551 Seagrape Way have?
Some of 1551 Seagrape Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1551 Seagrape Way currently offering any rent specials?
1551 Seagrape Way isn't currently offering any rent specials.
Is 1551 Seagrape Way pet-friendly?
No, 1551 Seagrape Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Hollywood.
Does 1551 Seagrape Way offer parking?
No, 1551 Seagrape Way does not offer parking.
Does 1551 Seagrape Way have units with washers and dryers?
Yes, 1551 Seagrape Way offers units with in unit laundry.
Does 1551 Seagrape Way have a pool?
Yes, 1551 Seagrape Way has a pool.
Does 1551 Seagrape Way have accessible units?
No, 1551 Seagrape Way does not have accessible units.
Does 1551 Seagrape Way have units with dishwashers?
Yes, 1551 Seagrape Way has units with dishwashers.
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