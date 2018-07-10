All apartments in Davie
Find more places like 8865 S Lake Park Cir S.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Davie, FL
/
8865 S Lake Park Cir S
Last updated May 16 2020 at 7:14 PM

8865 S Lake Park Cir S

8865 Lake Park Circle South · (954) 780-8225
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Davie
See all
Cheap Places
See all
Apartments with Balcony
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all

Location

8865 Lake Park Circle South, Davie, FL 33328
Forest Ridge

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,880

Click to see floorplan

4 Bed · 3 Bath

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
pool
tennis court
BEAUTIFUL HOME SITUATED ON A LOVELY LAKE FRONT LOT, WITH FABULOUS VIEW. THIS TWO STORY HOUSE FEATURING A BRIGHT AND SPACIOUS OPEN FLOORPLAN WITH VOLUME CEILINGS, WALK IN CLOSETS, AND MASTER SUITE ON MAIN LEVEL.WELL EQUIPPED KITCHEN WITH HIGH-END APPLIANCES AND GRANITE COUNTERS.GREAT HOUSE FOR YOU AND YOUR FAMILY!!!OUTSTANDING COMMUNITY OFFERING PRIVATE POOLS, TENNIS, AND BREATHTAKING WALKING TRAILS. CLOSE TO EVERYTHING... SHOPPING, HIGHWAYS AND A-RATED SCHOOLS .MONTHLY LAWN MAINTENANCE INCLUDED IN RENTAL FEE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8865 S Lake Park Cir S have any available units?
8865 S Lake Park Cir S has a unit available for $2,880 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8865 S Lake Park Cir S have?
Some of 8865 S Lake Park Cir S's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8865 S Lake Park Cir S currently offering any rent specials?
8865 S Lake Park Cir S isn't currently offering any rent specials.
Is 8865 S Lake Park Cir S pet-friendly?
No, 8865 S Lake Park Cir S is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Davie.
Does 8865 S Lake Park Cir S offer parking?
No, 8865 S Lake Park Cir S does not offer parking.
Does 8865 S Lake Park Cir S have units with washers and dryers?
Yes, 8865 S Lake Park Cir S offers units with in unit laundry.
Does 8865 S Lake Park Cir S have a pool?
Yes, 8865 S Lake Park Cir S has a pool.
Does 8865 S Lake Park Cir S have accessible units?
No, 8865 S Lake Park Cir S does not have accessible units.
Does 8865 S Lake Park Cir S have units with dishwashers?
Yes, 8865 S Lake Park Cir S has units with dishwashers.
Does 8865 S Lake Park Cir S have units with air conditioning?
No, 8865 S Lake Park Cir S does not have units with air conditioning.
Have a question for 8865 S Lake Park Cir S?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

PARC3400
3400 Davie Rd
Davie, FL 33314
Palm Trace Landings
6351 Palm Trace Landings Dr
Davie, FL 33314
Colonial Village
7550 Stirling Rd
Davie, FL 33024
AMLI Toscana Place
5971 Toscana Dr
Davie, FL 33314
Vue on 67th
4199 SW 67th Ave
Davie, FL 33314
Palm Ranch
7025 Stirling Rd
Davie, FL 33314
Centro at Davie by Arium
2750 SW 73rd Way
Davie, FL 33328
The Avenue
6220 Reese Rd
Davie, FL 33314

Similar Pages

Davie 1 BedroomsDavie 2 Bedrooms
Davie Apartments with BalconyDavie Cheap Places
Davie Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FL
Boynton Beach, FLMiramar, FLDelray Beach, FLPompano Beach, FLHollywood, FLHialeah, FLSunrise, FL
Doral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FLPalm Beach Gardens, FL

Nearby Neighborhoods

Arrowhead Condominiums

Apartments Near Colleges

Nova Southeastern UniversityWilliam T McFatter Technical College
Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-Miami
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity