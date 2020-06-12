All apartments in Davie
Find more places like 14130 SW 33rd Ct.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Davie, FL
/
14130 SW 33rd Ct
Last updated May 16 2020 at 1:17 AM

14130 SW 33rd Ct

14130 Southwest 33rd Court · (786) 525-0500
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Davie
See all
Cheap Places
See all
Apartments with Balcony
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all

Location

14130 Southwest 33rd Court, Davie, FL 33330

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

6 Bedrooms

Unit 6 Bed · Avail. now

$6,300

Click to see floorplan

6 Bed · 5 Bath · 5085 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
furnished
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
bbq/grill
internet access
***GRANDIOSE, SPANISH MEDITERRANEAN STYLE, 6 BEDROOM, 5 BATH ELEGANT HOME WITH POOL . CORNER HOME ON OVERSIZED LOT, PRIVATE AND SERENE. OWNER HAS PUT IN VERY TASTEFUL PERSONAL TOUCHES TO RENOVATIONS, COLOR, DECOR, FURNISHINGS, AND LANDSCAPING, ALL CONTRIBUTING TO THE CHARACTER AND WARMTH OF THE HOME!EXTRA OFFICE OR STUDY ROOM, AND SEMI-FURNISHED. UPPER FLOOR BEDROOM. LOVELY POOL AREA, GREAT FOR ENTERTAINING. PLENTY OF PARKING SPACE.***TENANT SHALL PAY ALL UTILITIES SUCH AS LAWN MAINTANENCE, POOL SERVICE, ELECTRICAL, WATER, CABLE, WIFI***. PETS NOT TO EXCEED 20 LBS. 1 FULL MONTH RENTAL DEPOSIT REQUIRED AS PET SECURITY DEPOSIT. NO ASSOCIATON APPROVAL, HOWEVER, A PROFESSIONAL CREDIT REPORT REQUIRED WITH ACCEPTABLE PROOF OF INCOME AND EMPLOYMENT VERIFICATION. PERSONAL INTERVIEW REQUIRED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14130 SW 33rd Ct have any available units?
14130 SW 33rd Ct has a unit available for $6,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 14130 SW 33rd Ct have?
Some of 14130 SW 33rd Ct's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14130 SW 33rd Ct currently offering any rent specials?
14130 SW 33rd Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 14130 SW 33rd Ct pet-friendly?
Yes, 14130 SW 33rd Ct is pet friendly.
Does 14130 SW 33rd Ct offer parking?
Yes, 14130 SW 33rd Ct does offer parking.
Does 14130 SW 33rd Ct have units with washers and dryers?
Yes, 14130 SW 33rd Ct offers units with in unit laundry.
Does 14130 SW 33rd Ct have a pool?
Yes, 14130 SW 33rd Ct has a pool.
Does 14130 SW 33rd Ct have accessible units?
No, 14130 SW 33rd Ct does not have accessible units.
Does 14130 SW 33rd Ct have units with dishwashers?
Yes, 14130 SW 33rd Ct has units with dishwashers.
Does 14130 SW 33rd Ct have units with air conditioning?
No, 14130 SW 33rd Ct does not have units with air conditioning.
Have a question for 14130 SW 33rd Ct?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

New River Cove Apartments
3711 W State Road 84
Davie, FL 33312
Palm Trace Landings
6351 Palm Trace Landings Dr
Davie, FL 33314
Solle Davie Luxury Apartments
5500 S University Dr
Davie, FL 33328
Vue on 67th
4199 SW 67th Ave
Davie, FL 33314
Zona Village
3890 Davie Road
Davie, FL 33314
33 West
6300 SW 24th Pl
Davie, FL 33314
Shalimar at Davie
4901 S University Ln
Davie, FL 33328
Cameron Cove
2571 SW 79th Ave
Davie, FL 33324

Similar Pages

Davie 1 BedroomsDavie 2 Bedrooms
Davie Apartments with BalconyDavie Cheap Places
Davie Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FL
Boynton Beach, FLMiramar, FLDelray Beach, FLPompano Beach, FLHollywood, FLHialeah, FLSunrise, FL
Doral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FLPalm Beach Gardens, FL

Nearby Neighborhoods

Arrowhead Condominiums

Apartments Near Colleges

Nova Southeastern UniversityWilliam T McFatter Technical College
Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-Miami
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity