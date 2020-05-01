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842 Broken Sound Parkway NW
Last updated June 4 2020 at 3:38 AM

842 Broken Sound Parkway NW

842 Broken Sound Pkwy NW · (954) 661-7429
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Location

842 Broken Sound Pkwy NW, Boca Raton, FL 33487

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 4-108 · Avail. now

$4,000

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3 Bed · 3 Bath · 467728 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
gym
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 842 Broken Sound Parkway NW have any available units?
842 Broken Sound Parkway NW has a unit available for $4,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 842 Broken Sound Parkway NW have?
Some of 842 Broken Sound Parkway NW's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 842 Broken Sound Parkway NW currently offering any rent specials?
842 Broken Sound Parkway NW isn't currently offering any rent specials.
Is 842 Broken Sound Parkway NW pet-friendly?
Yes, 842 Broken Sound Parkway NW is pet friendly.
Does 842 Broken Sound Parkway NW offer parking?
Yes, 842 Broken Sound Parkway NW does offer parking.
Does 842 Broken Sound Parkway NW have units with washers and dryers?
Yes, 842 Broken Sound Parkway NW offers units with in unit laundry.
Does 842 Broken Sound Parkway NW have a pool?
Yes, 842 Broken Sound Parkway NW has a pool.
Does 842 Broken Sound Parkway NW have accessible units?
No, 842 Broken Sound Parkway NW does not have accessible units.
Does 842 Broken Sound Parkway NW have units with dishwashers?
Yes, 842 Broken Sound Parkway NW has units with dishwashers.
Does 842 Broken Sound Parkway NW have units with air conditioning?
No, 842 Broken Sound Parkway NW does not have units with air conditioning.
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