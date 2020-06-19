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505 WASHINGTON Avenue
Last updated July 31 2019 at 6:59 AM

505 WASHINGTON Avenue

505 Washington Avenue · No Longer Available
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Location

505 Washington Avenue, Santa Monica, CA 90403
Wilshire-Montana

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 505 WASHINGTON Avenue have any available units?
505 WASHINGTON Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Santa Monica, CA.
What amenities does 505 WASHINGTON Avenue have?
Some of 505 WASHINGTON Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 505 WASHINGTON Avenue currently offering any rent specials?
505 WASHINGTON Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 505 WASHINGTON Avenue pet-friendly?
No, 505 WASHINGTON Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Santa Monica.
Does 505 WASHINGTON Avenue offer parking?
Yes, 505 WASHINGTON Avenue offers parking.
Does 505 WASHINGTON Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 505 WASHINGTON Avenue offers units with in unit laundry.
Does 505 WASHINGTON Avenue have a pool?
No, 505 WASHINGTON Avenue does not have a pool.
Does 505 WASHINGTON Avenue have accessible units?
No, 505 WASHINGTON Avenue does not have accessible units.
Does 505 WASHINGTON Avenue have units with dishwashers?
Yes, 505 WASHINGTON Avenue has units with dishwashers.
Does 505 WASHINGTON Avenue have units with air conditioning?
No, 505 WASHINGTON Avenue does not have units with air conditioning.
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