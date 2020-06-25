All apartments in San Diego
Find more places like 542 Westbourne Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
San Diego, CA
/
542 Westbourne Street
Last updated May 15 2019 at 10:57 PM

542 Westbourne Street

542 Westbourne Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
San Diego
See all
La Jolla
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

542 Westbourne Street, San Diego, CA 92037
La Jolla

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
recently renovated
gym
pool
hot tub
Unit Amenities
furnished
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
gym
pool
hot tub
AVAILABLE AS SUMMER RENTAL. PREFER AT LEAST ONE MONTH AT A TIME JUNE 15 TO END OF SEPTEMBER 2019. OR FULL PERIOD. FULLY EQUIPPED KITCHEN NEW APPLIANCES AND NEWLY FURNISHED THROUGHOUT. LARGE HIGH CEILING GREAT/FAMILY ROOM WITH HARDWOOD FLOORS AND FRENCH DOORS OPENING ONTO GARDEN TERRACE AND SWIM SPA/JACUZZI FOR EXERCISE AND RELAXATION. I/2 A BLOCK TO LA JOLLA HIGH AND ITS LARGE POOL. WALKING DISTANCE TO MIDDLE AND ELEMENTARY SCHOOLS. KING SIZE BED IN MASTER BEDROOM LEADING TO LARGE WELL FURNISHED DECK. QUEEN SIZE BED IN BEDROOM OVERLOOKING THE BACK GARDEN, LEADING TO SMALL DECK WITH TABLE AND 2 CHAIRS. 2 TWIN TRUNDLE BEDS IN 3RD BEDROOM.
AVAILABLE AS SUMMER RENTAL. PREFER AT LEAST ONE MONTH AT A TIME JUNE 15 TO END OF SEPTEMBER 2019. OR FULL PERIOD. FULLY EQUIPPED KITCHEN NEW APPLIANCES AND NEWLY FURNISHED THROUGHOUT. LARGE HIGH CEILING GREAT/FAMILY ROOM WITH HARDWOOD FLOORS AND FRENCH DOORS OPENING ONTO GARDEN TERRACE AND SWIM SPA/JACUZZI FOR EXERCISE AND RELAXATION. I/2 A BLOCK TO LA JOLLA HIGH AND ITS LARGE POOL. WALKING DISTANCE TO MIDDLE AND ELEMENTARY SCHOOLS. KING SIZE BED IN MASTER BEDROOM LEADING TO LARGE WELL FURNISHED DECK. QUEEN SIZE BED IN BEDROOM OVERLOOKING THE BACK GARDEN, LEADING TO SMALL DECK WITH TABLE AND 2 CHAIRS. 2 TWIN TRUNDLE BEDS IN 3RD BEDROOM.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 542 Westbourne Street have any available units?
542 Westbourne Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Diego, CA.
How much is rent in San Diego, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Diego Rent Report.
What amenities does 542 Westbourne Street have?
Some of 542 Westbourne Street's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 542 Westbourne Street currently offering any rent specials?
542 Westbourne Street is not currently offering any rent specials.
Is 542 Westbourne Street pet-friendly?
No, 542 Westbourne Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Diego.
Does 542 Westbourne Street offer parking?
No, 542 Westbourne Street does not offer parking.
Does 542 Westbourne Street have units with washers and dryers?
No, 542 Westbourne Street does not offer units with in unit laundry.
Does 542 Westbourne Street have a pool?
Yes, 542 Westbourne Street has a pool.
Does 542 Westbourne Street have accessible units?
No, 542 Westbourne Street does not have accessible units.
Does 542 Westbourne Street have units with dishwashers?
No, 542 Westbourne Street does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
Best Cities for Pets 2019
Rental Inspection Checklist – What to Look For
What is a Duplex Apartment? Are They Right For Me?
Differences Between Studio and Efficiency Apartments
Do You Need an Apartment Cosigner?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Rancho Vista Apts
2711 Manos Dr
San Diego, CA 92139
The Hills at Rancho Penasquitos
15095 Via Hondonada
San Diego, CA 92129
Solterra EcoLuxury Apartments
9865 Erma Rd
San Diego, CA 92131
Jefferson Pacific Beach
4275 Mission Bay Drive
San Diego, CA 92109
Verge
6850 Mission Gorge Rd
San Diego, CA 92120
Navajo Bluffs
6575 Jaffe Ct
San Diego, CA 92119
The Ridge at San Diego
4665 Home Ave
San Diego, CA 92105
SOFI Highlands
11600 Compass Point Dr N
San Diego, CA 92126

Similar Pages

San Diego 1 BedroomsSan Diego 2 Bedrooms
San Diego Apartments with ParkingSan Diego Pet Friendly Places
San Diego Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Chula Vista, CAIrvine, CAEscondido, CAOceanside, CA
Corona, CACarlsbad, CAVista, CAMission Viejo, CA
San Marcos, CALa Mesa, CAEl Cajon, CALake Forest, CA

Nearby Neighborhoods

Mira MesaUniversity CityCarmel Valley
Pacific BeachEast VillageLa Jolla
Rancho PenasquitosRancho Bernardo

Apartments Near Colleges

University of California-San DiegoSan Diego City College
San Diego Mesa CollegeSan Diego Miramar College
San Diego State University