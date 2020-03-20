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9959 Westwanda Drive
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9959 Westwanda Drive

9959 Westwanda Drive · No Longer Available
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Location

9959 Westwanda Drive, Los Angeles, CA 90210
Bel Air-Beverly Crest

Amenities

patio / balcony
dishwasher
recently renovated
stainless steel
range
Unit Amenities
dishwasher
patio / balcony
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
BEAUTIFULLY REDONE HOME, IN A FANTASTIC LOCATION. OFFERS ABUNDANT PRIVACY IN A SERENE SETTING. 2-STORY HOME FEATURES AN UPDATED KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES, AND BREAKFAST BAR, OPEN TO THE LIVING/DINING AREAS. A SPACIOUS & LIGHT LIVING ROOM WITH HUGE WINDOWS OVERLOOKS THE PATIO. SOARING, TWO STORY CEILINGS OPEN TO THE UPPER LEVEL. 2 SPACIOUS BEDROOMS UPSTAIRS, AMPLE CLOSETS, AND A BEAUTIFUL FULL BATH WITH BEAMED CEILINGS & SKYLIGHT. BACKYARD HAS 2 LOVELY PATIO AREAS, TERRACED HILLSIDE WITH UPPER DECK, AND FOUNTAIN. CLOSE TO BEVERLY HILLS HOTEL & THE BH GOLDEN TRIANGLE. A TRULY SPECIAL LOCATION!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9959 Westwanda Drive have any available units?
9959 Westwanda Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 9959 Westwanda Drive have?
Some of 9959 Westwanda Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9959 Westwanda Drive currently offering any rent specials?
9959 Westwanda Drive is not currently offering any rent specials.
Is 9959 Westwanda Drive pet-friendly?
No, 9959 Westwanda Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 9959 Westwanda Drive offer parking?
No, 9959 Westwanda Drive does not offer parking.
Does 9959 Westwanda Drive have units with washers and dryers?
No, 9959 Westwanda Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 9959 Westwanda Drive have a pool?
No, 9959 Westwanda Drive does not have a pool.
Does 9959 Westwanda Drive have accessible units?
No, 9959 Westwanda Drive does not have accessible units.
Does 9959 Westwanda Drive have units with dishwashers?
Yes, 9959 Westwanda Drive has units with dishwashers.
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