All apartments in Los Angeles
Find more places like 9037 HARGIS Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
9037 HARGIS Street
Last updated June 25 2019 at 2:15 AM

9037 HARGIS Street

9037 Hargis Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
South Robertson
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

9037 Hargis Street, Los Angeles, CA 90034
South Robertson

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
STUNNING SPANISH GEM! BRIGHT 3 BEDROOM, 2 BATH HOME WITH AN INCREDIBLE SPACIOUS LIVING ROOM WITH 12' COVED CEILINGS, CUSTOM FIREPLACE AND BUILT-IN BOOKCASES. OPEN ENTERTAINER'S DINING ROOM, REMODELED KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTERS AND EAT-IN KITCHEN WITH AMPLE STORAGE. LARGE BEDROOMS INCLUDING MASTER WITH ATTACHED BATH. HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT, CENTRAL AIR/HEAT, RECESSED LIGHTS, CURVED ARCHWAYS, VINTAGE HUTCHES PLUS UNIQUE OFFICE NOOK! LAUNDRY ROOM INCLUDES FRONT LOADING WASHER AND DRYER.GREAT LOCATION WITHIN THE COVETED CASTLE HEIGHTS ELEMENTARY DISTRICT! FENCED YARD IS FULLY LANDSCAPED WITH PRIVATE GARDEN SPACES AND MATURE TREES. DETACHED TWO CAR GARAGE OFFERS POSSIBILITIES FOR REC ROOM AND STORAGE. TERRIFIC INDOOR/OUTDOOR HOME WITH FRIENDLY NEIGHBORS, AMENITIES OF BEVERLY HILLS, CULVER CITY, LIGHT RAIL (METRO) AND FREEWAY ACCESS NEARBY, AND THE FAMOUS IVY BAKERY ON THE CORNER. COME AND SEE FOR YOURSELF!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9037 HARGIS Street have any available units?
9037 HARGIS Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 9037 HARGIS Street have?
Some of 9037 HARGIS Street's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9037 HARGIS Street currently offering any rent specials?
9037 HARGIS Street is not currently offering any rent specials.
Is 9037 HARGIS Street pet-friendly?
No, 9037 HARGIS Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 9037 HARGIS Street offer parking?
Yes, 9037 HARGIS Street offers parking.
Does 9037 HARGIS Street have units with washers and dryers?
Yes, 9037 HARGIS Street offers units with in unit laundry.
Does 9037 HARGIS Street have a pool?
No, 9037 HARGIS Street does not have a pool.
Does 9037 HARGIS Street have accessible units?
No, 9037 HARGIS Street does not have accessible units.
Does 9037 HARGIS Street have units with dishwashers?
Yes, 9037 HARGIS Street has units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Rent an Apartment Out of State
First-Time Renter’s Apartment Guide and Checklist
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
Rental Inspection Checklist – What to Look For
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Venice Beach
29 Navy Street
Los Angeles, CA 90291
Aliso Apartments
950 East 3rd Street
Los Angeles, CA 90013
Westside Apartments
3165 Sawtelle Blvd
Los Angeles, CA 90066
Wilshire Margot
10599 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90024
Pacific Rose Apartments
10705 Rose Ave
Los Angeles, CA 90034
The Pearl
687 South Hobart Boulevard
Los Angeles, CA 90005
R3
4091 Redwood Avenue
Los Angeles, CA 90066
Vues on Gordon
1558 N Gordon St
Los Angeles, CA 90028

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College