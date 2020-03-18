8502 Garden Grove Avenue

Amenities
LOCATION, LOCATION, LOCATION! SOUTH OF SHERWOOD FOREST AREA. NEWLY REMODELED.
OPEN FLOOR PLAN - SUPER BRIGHT AND AIRY - MUST SEE TO APPRECIATE!
3-4 BEDROOMS, 2 BATHROOMS.
BRAND NEW KITCHEN WITH QUARTZ COUNTER TOP, STAINLESS STEEL FARMHOUSE SINK & APPLIANCES.
BOTH BATHROOMS HAVE BEEN REDONE WITH NEW FIXTURES.
NEW FLOORING, COMMERCIAL GRADE/SCRATCH RESISTANT MATERIAL.
LUSH GRASSY FRONT YARD WITH FLOWER GARDEN.
LUSH GRASSY BACK YARD WITH HERBAL GARDEN AREA AND FRUIT TREES.
NEWER DRIVEWAY AND ATTACHED TWO CAR GARAGE.