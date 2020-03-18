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8502 Garden Grove Avenue
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8502 Garden Grove Avenue

8502 Garden Grove Avenue · No Longer Available
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Location

8502 Garden Grove Avenue, Los Angeles, CA 91325
Northridge

Amenities

dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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LOCATION, LOCATION, LOCATION! SOUTH OF SHERWOOD FOREST AREA. NEWLY REMODELED.
OPEN FLOOR PLAN - SUPER BRIGHT AND AIRY - MUST SEE TO APPRECIATE!
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LUSH GRASSY BACK YARD WITH HERBAL GARDEN AREA AND FRUIT TREES.
NEWER DRIVEWAY AND ATTACHED TWO CAR GARAGE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8502 Garden Grove Avenue have any available units?
8502 Garden Grove Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 8502 Garden Grove Avenue have?
Some of 8502 Garden Grove Avenue's amenities include dishwasher, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8502 Garden Grove Avenue currently offering any rent specials?
8502 Garden Grove Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 8502 Garden Grove Avenue pet-friendly?
No, 8502 Garden Grove Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 8502 Garden Grove Avenue offer parking?
Yes, 8502 Garden Grove Avenue offers parking.
Does 8502 Garden Grove Avenue have units with washers and dryers?
No, 8502 Garden Grove Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 8502 Garden Grove Avenue have a pool?
No, 8502 Garden Grove Avenue does not have a pool.
Does 8502 Garden Grove Avenue have accessible units?
No, 8502 Garden Grove Avenue does not have accessible units.
Does 8502 Garden Grove Avenue have units with dishwashers?
Yes, 8502 Garden Grove Avenue has units with dishwashers.
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