8392 Westlawn Ave

Amenities
GORGEOUS S. KENTWOOD SINGLE FAMILY HOME - Property Id: 98054
GORGEOUS SOUTH KENTWOOD NEIGHBORHOOD SINGLE FAMILY HOME , LARGE CORNER LOT, 4 BEDROOM, 2.5 BATH PLUS WITH LARGE FAMILY ROOM, 1 YEAR LEASE PLUS LEASE, HOME HAS BEEN REFURBISHED, REFINISHED HARDWOOD FLOORS, NEW CARPET, NEW FIXTURES, BRAND NEW PAINT THROUGHOUT, 2 FIREPLACES, HIGH CEILINGS IN THE FAMILY ROOM, RECESSED LIGHTS, BAY WINDOW IN LIVING ROOM, SPACIOUS BONUS ROOM ABOVE THE 2 CAR GARAGE (APPROX 450 SQ FT) LARGE ENCLOSED YARD WITH LOVELY GARDEN, 2 CAR GARAGE WITH 1/2 BATH. AVAILABLE ASAP, CLOSE PROXIMITY TO PLAYA VISTA, BEACH, LAX, FREEWAYS, CALL 310-5694264 FOR ALL SHOWINGS, EASY TO SHOW.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/98054
Property Id 98054
(RLNE4673966)