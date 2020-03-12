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8392 Westlawn Ave
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

8392 Westlawn Ave

8392 Westlawn Avenue · No Longer Available
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Location

8392 Westlawn Avenue, Los Angeles, CA 90045
Westchester-Playa Del Rey

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
oven
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
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GORGEOUS S. KENTWOOD SINGLE FAMILY HOME - Property Id: 98054

GORGEOUS SOUTH KENTWOOD NEIGHBORHOOD SINGLE FAMILY HOME , LARGE CORNER LOT, 4 BEDROOM, 2.5 BATH PLUS WITH LARGE FAMILY ROOM, 1 YEAR LEASE PLUS LEASE, HOME HAS BEEN REFURBISHED, REFINISHED HARDWOOD FLOORS, NEW CARPET, NEW FIXTURES, BRAND NEW PAINT THROUGHOUT, 2 FIREPLACES, HIGH CEILINGS IN THE FAMILY ROOM, RECESSED LIGHTS, BAY WINDOW IN LIVING ROOM, SPACIOUS BONUS ROOM ABOVE THE 2 CAR GARAGE (APPROX 450 SQ FT) LARGE ENCLOSED YARD WITH LOVELY GARDEN, 2 CAR GARAGE WITH 1/2 BATH. AVAILABLE ASAP, CLOSE PROXIMITY TO PLAYA VISTA, BEACH, LAX, FREEWAYS, CALL 310-5694264 FOR ALL SHOWINGS, EASY TO SHOW.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/98054
Property Id 98054

(RLNE4673966)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8392 Westlawn Ave have any available units?
8392 Westlawn Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 8392 Westlawn Ave have?
Some of 8392 Westlawn Ave's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8392 Westlawn Ave currently offering any rent specials?
8392 Westlawn Ave is not currently offering any rent specials.
Is 8392 Westlawn Ave pet-friendly?
Yes, 8392 Westlawn Ave is pet friendly.
Does 8392 Westlawn Ave offer parking?
Yes, 8392 Westlawn Ave offers parking.
Does 8392 Westlawn Ave have units with washers and dryers?
Yes, 8392 Westlawn Ave offers units with in unit laundry.
Does 8392 Westlawn Ave have a pool?
No, 8392 Westlawn Ave does not have a pool.
Does 8392 Westlawn Ave have accessible units?
No, 8392 Westlawn Ave does not have accessible units.
Does 8392 Westlawn Ave have units with dishwashers?
Yes, 8392 Westlawn Ave has units with dishwashers.
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