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838 North LAS CASAS Avenue
Last updated April 10 2020 at 9:59 PM

838 North LAS CASAS Avenue

838 North Las Casas Avenue · No Longer Available
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Location

838 North Las Casas Avenue, Los Angeles, CA 90272
Pacific Palisades

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 838 North LAS CASAS Avenue have any available units?
838 North LAS CASAS Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 838 North LAS CASAS Avenue have?
Some of 838 North LAS CASAS Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 838 North LAS CASAS Avenue currently offering any rent specials?
838 North LAS CASAS Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 838 North LAS CASAS Avenue pet-friendly?
No, 838 North LAS CASAS Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 838 North LAS CASAS Avenue offer parking?
Yes, 838 North LAS CASAS Avenue offers parking.
Does 838 North LAS CASAS Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 838 North LAS CASAS Avenue offers units with in unit laundry.
Does 838 North LAS CASAS Avenue have a pool?
No, 838 North LAS CASAS Avenue does not have a pool.
Does 838 North LAS CASAS Avenue have accessible units?
No, 838 North LAS CASAS Avenue does not have accessible units.
Does 838 North LAS CASAS Avenue have units with dishwashers?
Yes, 838 North LAS CASAS Avenue has units with dishwashers.
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