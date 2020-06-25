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6751 ANDOVER Lane
Last updated April 10 2020 at 9:59 PM

6751 ANDOVER Lane

6751 Andover Lane · No Longer Available
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Location

6751 Andover Lane, Los Angeles, CA 90045
Westchester-Playa Del Rey

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
clubhouse
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
parking
bbq/grill
garage
sauna
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 5 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6751 ANDOVER Lane have any available units?
6751 ANDOVER Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 6751 ANDOVER Lane have?
Some of 6751 ANDOVER Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6751 ANDOVER Lane currently offering any rent specials?
6751 ANDOVER Lane is not currently offering any rent specials.
Is 6751 ANDOVER Lane pet-friendly?
No, 6751 ANDOVER Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 6751 ANDOVER Lane offer parking?
Yes, 6751 ANDOVER Lane offers parking.
Does 6751 ANDOVER Lane have units with washers and dryers?
Yes, 6751 ANDOVER Lane offers units with in unit laundry.
Does 6751 ANDOVER Lane have a pool?
No, 6751 ANDOVER Lane does not have a pool.
Does 6751 ANDOVER Lane have accessible units?
No, 6751 ANDOVER Lane does not have accessible units.
Does 6751 ANDOVER Lane have units with dishwashers?
Yes, 6751 ANDOVER Lane has units with dishwashers.
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