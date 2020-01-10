6418 Kraft Ave

Amenities
HOUSE FOR LEASE, WD FLR, CENTRAL AC, YARD - Property Id: 153101
NEW BUILT 2 BED 2 BATH
VAULTED CEILINGS IN THE LIVING ROOM
VINYL WATER PROOF FLOORING
TILED KITCHEN FLOOR
SAMSUNG/BOSCH APPLIANCES
WASHER DRYER INCLUDED
CENTRAL AC/HEAT
9.5 FEET CEILINGS IN THE BEDROOMS
WALK IN SHOWER WITH GLASS DOORS
BATHTUB IN THE MASTER BATH
FULLY INSULATED, INCLUDING THE INSIDE WALLS TO MINIMIZE NOISE, DOUBLE WALL WITH SOUND PROOF INSULATION, RECESSED LIGHTING, STREET PARKING ONLY, PRIVATELY FENCED FRONT & BACKYARD, WATER, SEWER, TRASH PAID, TENANTS PAY FOR POWER & GAS. ONE YEAR LEASE, ONE SMALL PET ALLOWED WITH ADDITIONAL DEPOSIT
PLEASE CALL 818 376 9102
Apply at TurboTenant: http://turbo.rent/s/153101p
Property Id 153101
(RLNE5130687)