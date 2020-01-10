All apartments in Los Angeles
Find more places like 6418 Kraft Ave.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
6418 Kraft Ave
Last updated September 29 2019 at 10:15 AM

6418 Kraft Ave

6418 Kraft Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
North Hollywood
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

6418 Kraft Avenue, Los Angeles, CA 91606
North Hollywood

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
oven
range
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
HOUSE FOR LEASE, WD FLR, CENTRAL AC, YARD - Property Id: 153101

NEW BUILT 2 BED 2 BATH
VAULTED CEILINGS IN THE LIVING ROOM
VINYL WATER PROOF FLOORING
TILED KITCHEN FLOOR
SAMSUNG/BOSCH APPLIANCES
WASHER DRYER INCLUDED
CENTRAL AC/HEAT
9.5 FEET CEILINGS IN THE BEDROOMS
WALK IN SHOWER WITH GLASS DOORS
BATHTUB IN THE MASTER BATH
FULLY INSULATED, INCLUDING THE INSIDE WALLS TO MINIMIZE NOISE, DOUBLE WALL WITH SOUND PROOF INSULATION, RECESSED LIGHTING, STREET PARKING ONLY, PRIVATELY FENCED FRONT & BACKYARD, WATER, SEWER, TRASH PAID, TENANTS PAY FOR POWER & GAS. ONE YEAR LEASE, ONE SMALL PET ALLOWED WITH ADDITIONAL DEPOSIT

PLEASE CALL 818 376 9102
Apply at TurboTenant: http://turbo.rent/s/153101p
Property Id 153101

(RLNE5130687)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6418 Kraft Ave have any available units?
6418 Kraft Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 6418 Kraft Ave have?
Some of 6418 Kraft Ave's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6418 Kraft Ave currently offering any rent specials?
6418 Kraft Ave is not currently offering any rent specials.
Is 6418 Kraft Ave pet-friendly?
Yes, 6418 Kraft Ave is pet friendly.
Does 6418 Kraft Ave offer parking?
No, 6418 Kraft Ave does not offer parking.
Does 6418 Kraft Ave have units with washers and dryers?
Yes, 6418 Kraft Ave offers units with in unit laundry.
Does 6418 Kraft Ave have a pool?
No, 6418 Kraft Ave does not have a pool.
Does 6418 Kraft Ave have accessible units?
No, 6418 Kraft Ave does not have accessible units.
Does 6418 Kraft Ave have units with dishwashers?
Yes, 6418 Kraft Ave has units with dishwashers.
Helpful Articles
13 Places to Get Free Moving Boxes
Smooth Moves: 12 Steps to a Successful Move
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
Best Practices for Choosing a Neighborhood for a Family
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Westside Villas
2245 S Beverly Glen Blvd
Los Angeles, CA 90064
Tyrone Terrace Apartments
4949 Tyrone Ave
Los Angeles, CA 91423
eaves Los Feliz
3100 Riverside Dr
Los Angeles, CA 90027
Fiona
375 N La Cienega Blvd
Los Angeles, CA 90048
The Brockman Lofts
530 W 7th St
Los Angeles, CA 90014
8575 Pickford St
8575 Pickford Street
Los Angeles, CA 90035
Academy Village
5225 Blakeslee Ave
Los Angeles, CA 91601
Westmoreland Lofts
201 North Westmoreland Avenue
Los Angeles, CA 90004

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College