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6411 IVARENE Avenue
Last updated December 9 2019 at 12:54 AM

6411 IVARENE Avenue

6411 Ivarene Avenue · No Longer Available
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Location

6411 Ivarene Avenue, Los Angeles, CA 90068
Hollywood United

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
elevator
parking
pool
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6411 IVARENE Avenue have any available units?
6411 IVARENE Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 6411 IVARENE Avenue have?
Some of 6411 IVARENE Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6411 IVARENE Avenue currently offering any rent specials?
6411 IVARENE Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 6411 IVARENE Avenue pet-friendly?
No, 6411 IVARENE Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 6411 IVARENE Avenue offer parking?
Yes, 6411 IVARENE Avenue offers parking.
Does 6411 IVARENE Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 6411 IVARENE Avenue offers units with in unit laundry.
Does 6411 IVARENE Avenue have a pool?
Yes, 6411 IVARENE Avenue has a pool.
Does 6411 IVARENE Avenue have accessible units?
No, 6411 IVARENE Avenue does not have accessible units.
Does 6411 IVARENE Avenue have units with dishwashers?
Yes, 6411 IVARENE Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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