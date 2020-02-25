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5831 Seawalk Drive
Last updated October 12 2019 at 8:09 PM

5831 Seawalk Drive

5831 Seawalk Dr · No Longer Available
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Location

5831 Seawalk Dr, Los Angeles, CA 90094
Westchester-Playa Del Rey

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
gym
parking
pool
hot tub
internet access
media room
DESIRED PARAISO 2BD/2.5BA + OFFICE (OR 3RD BEDROOM) WITH HIGH CEILINGS, CUSTOM PAINT & DRAPES IN OVER 1,800 SQ. FT. LIVING SPACE FEATURES HIGH CEILINGS, REAL "3/4 HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT THE LIVING AREA. GOURMET KITCHEN WITH STONE BACKSPLASH & GRANITE COUNTERS. KITCHENAID STAINLESS STEEL APPLIANCES W/ CONVECTION OVEN. PLENTY OF CABINET SPACE FOR STORAGE. DUAL SIDED FIREPLACE IN LIVING/DINING. LARGE PATIO OFF LIVING AREA. SPACIOUS MASTER SUITE W/ BUILT OUT HIS/HERS WALK IN CLOSETS. GENEROUS SPA-LIKE TUB W/ TRAVERTINE FLOORS, MOSAIC TILE ACCENTS IN LARGE SHOWER & AROUND DEEP SOAKING TUB. ADDITiONAL PATIO CONNECTED TO THE MASTER SUITE. THIS HOME HAS A NICE SIZED 2ND BEDROOM & AN OFFICE/DEN THAT COULD ALSO BE USED AS A 3RD BEDROOM (CURRENTLY A BABY'S ROOM). THE 2ND FULL BATH (NOT EN SUITE). UPGRADED, HIGH END CARPET THROUGHOUT 2ND FLOOR. POWDER ROOM OFF THE LIVING SPACE. QUIET LOCATION. WALK TO SHOPS, GYM, POOL, RESTAURANTS AND THEATERS. BASIC CABLE & INTERNET, WATER, TRASH AND ALARM MONITORING SYSTEM INCLUDED. PARKING SPACES #13 & #14 (SIDE BY SIDE). PLEASE CALL/TEXT ANDREW AN @ 818-531-8838 FOR ALL SHOWING APPOINTMENTS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5831 Seawalk Drive have any available units?
5831 Seawalk Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 5831 Seawalk Drive have?
Some of 5831 Seawalk Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5831 Seawalk Drive currently offering any rent specials?
5831 Seawalk Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5831 Seawalk Drive pet-friendly?
No, 5831 Seawalk Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 5831 Seawalk Drive offer parking?
Yes, 5831 Seawalk Drive offers parking.
Does 5831 Seawalk Drive have units with washers and dryers?
No, 5831 Seawalk Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5831 Seawalk Drive have a pool?
Yes, 5831 Seawalk Drive has a pool.
Does 5831 Seawalk Drive have accessible units?
No, 5831 Seawalk Drive does not have accessible units.
Does 5831 Seawalk Drive have units with dishwashers?
Yes, 5831 Seawalk Drive has units with dishwashers.
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