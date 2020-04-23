Amenities
BRAND NEW HOUSE, SS APPLS, WD FLR, WASHER DRYER - Property Id: 135951
5558 Auckland Ave North Hollywood CA 91601
FULLY REMODELED & RENOVATED HOUSE
3 BEDROOMS 2 BATHROOMS - 1700 SQFT
LAMINATE FLOORING
QUARTZ COUNTER TOPS
STAINLESS APPLIANCES
CENTRAL AC/HEAT
WASHER DRYER IN UNIT
RECESSED LIGHTING
PARKING AVAILABLE FOR 3 CARS
PRIVATELY FENCED BACKYARD
ONE SMALL PET OK WITH ADDITIONAL DEPOSIT
SECURITY DEPOSIT IS ONE MONTH'S RENT ON APPROVED CREDIT
TENANT PAYS ALL UTILITIES
ONE YEAR MINIMUM LEASE
PLEASE CALL 818 376 9102 TO SCHEDULE A VIEWING
Apply at TurboTenant: http://turbo.rent/s/135951p
Property Id 135951
(RLNE5013827)