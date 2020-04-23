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5558 Auckland Ave
Last updated August 11 2019 at 10:06 AM

5558 Auckland Ave

5558 Auckland Avenue · No Longer Available
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Location

5558 Auckland Avenue, Los Angeles, CA 91601
North Hollywood

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
BRAND NEW HOUSE, SS APPLS, WD FLR, WASHER DRYER - Property Id: 135951

5558 Auckland Ave North Hollywood CA 91601

FULLY REMODELED & RENOVATED HOUSE
3 BEDROOMS 2 BATHROOMS - 1700 SQFT
LAMINATE FLOORING
QUARTZ COUNTER TOPS
STAINLESS APPLIANCES
CENTRAL AC/HEAT
WASHER DRYER IN UNIT
RECESSED LIGHTING
PARKING AVAILABLE FOR 3 CARS
PRIVATELY FENCED BACKYARD
ONE SMALL PET OK WITH ADDITIONAL DEPOSIT
SECURITY DEPOSIT IS ONE MONTH'S RENT ON APPROVED CREDIT
TENANT PAYS ALL UTILITIES
ONE YEAR MINIMUM LEASE

PLEASE CALL 818 376 9102 TO SCHEDULE A VIEWING
Apply at TurboTenant: http://turbo.rent/s/135951p
Property Id 135951

(RLNE5013827)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5558 Auckland Ave have any available units?
5558 Auckland Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 5558 Auckland Ave have?
Some of 5558 Auckland Ave's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5558 Auckland Ave currently offering any rent specials?
5558 Auckland Ave is not currently offering any rent specials.
Is 5558 Auckland Ave pet-friendly?
Yes, 5558 Auckland Ave is pet friendly.
Does 5558 Auckland Ave offer parking?
Yes, 5558 Auckland Ave offers parking.
Does 5558 Auckland Ave have units with washers and dryers?
Yes, 5558 Auckland Ave offers units with in unit laundry.
Does 5558 Auckland Ave have a pool?
No, 5558 Auckland Ave does not have a pool.
Does 5558 Auckland Ave have accessible units?
No, 5558 Auckland Ave does not have accessible units.
Does 5558 Auckland Ave have units with dishwashers?
Yes, 5558 Auckland Ave has units with dishwashers.
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