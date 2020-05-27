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5246 BEEMAN Avenue
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5246 BEEMAN Avenue

5246 Beeman Avenue · No Longer Available
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Location

5246 Beeman Avenue, Los Angeles, CA 91607
Valley Village

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
FANTASTIC LOCATION. WALK TO NEARBY TEMPLES AND SHOPPING. SPACIOUS, TONS OF LIGHT AND CLOSET SPACE THROUGHOUT. MANY BUILT INS. GREAT FLOOR PLAN, FORMAL LIVING ROOM AND DINING ROOM WITH GORGEOUS HARDWOOD FLOORS. DOUBLE PANE WINDOWS, NEWER FRIDGE, W/D. TWO CAR GARAGE BEHIND GATE, PLENTY OF PARKING. THIS IS A WONDERFUL PLACE TO CALL HOME! GARDENER INCLUDED. YARD HAS GRASS, FRUIT TREES & A PATIO AREA. NON SMOKING HOUSE. MUST HAVE GOOD CREDIT.GREAT HOUSE FOR SOMEONE WHO WORKS OR WRITES FROM HOME. PET DEPOSIT WILL BE REQUIRED IF APPLICABLE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5246 BEEMAN Avenue have any available units?
5246 BEEMAN Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 5246 BEEMAN Avenue have?
Some of 5246 BEEMAN Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5246 BEEMAN Avenue currently offering any rent specials?
5246 BEEMAN Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 5246 BEEMAN Avenue pet-friendly?
Yes, 5246 BEEMAN Avenue is pet friendly.
Does 5246 BEEMAN Avenue offer parking?
Yes, 5246 BEEMAN Avenue offers parking.
Does 5246 BEEMAN Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 5246 BEEMAN Avenue offers units with in unit laundry.
Does 5246 BEEMAN Avenue have a pool?
No, 5246 BEEMAN Avenue does not have a pool.
Does 5246 BEEMAN Avenue have accessible units?
No, 5246 BEEMAN Avenue does not have accessible units.
Does 5246 BEEMAN Avenue have units with dishwashers?
Yes, 5246 BEEMAN Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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