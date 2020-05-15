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5139 MARATHON Street
Last updated May 1 2019 at 2:42 AM

5139 MARATHON Street

5139 Marathon Street · No Longer Available
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Location

5139 Marathon Street, Los Angeles, CA 90038
Hollywood

Amenities

garage
recently renovated
stainless steel
fireplace
bbq/grill
range
Unit Amenities
fireplace
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
THE SQUARE FOOTAGE INDICATED OF 1150 IS ESTIMATED..ABSOLUTELY GORGEOUS FRONT APARTMENT WITH ITS OWN ENTRANCE AND LIKE A PRIVATE HOME. THE SECOND BEDROOM IS A CONVERTIBLE DEN WITH A CLOSET WHICH COULD BE A POSSIBLE SECOND BEDROOM ....BRAND NEW KITCHEN WITH CUSTOM DESIGNED CABINETS, BRAND NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES, DISWASHER, STOVE AND BEAUTIFUL NEW REFRIGERATOR. REMODELED BATHROOMS AND NEW FLOORS. A WONDERFUL LIVINGROOM THAT IS FABULOUS FOR ENTERTAINING WITH FLOOR TO CEILING FRENCH WINDOWS FACING THE LANSCAPED FRONT YARD. GREAT PARKING THE building has a cozy yard with tables and chairs for barbeque and outdoor living. This apartment is unique and has a private garage parking.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5139 MARATHON Street have any available units?
5139 MARATHON Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 5139 MARATHON Street have?
Some of 5139 MARATHON Street's amenities include garage, recently renovated, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5139 MARATHON Street currently offering any rent specials?
5139 MARATHON Street is not currently offering any rent specials.
Is 5139 MARATHON Street pet-friendly?
No, 5139 MARATHON Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 5139 MARATHON Street offer parking?
Yes, 5139 MARATHON Street offers parking.
Does 5139 MARATHON Street have units with washers and dryers?
No, 5139 MARATHON Street does not offer units with in unit laundry.
Does 5139 MARATHON Street have a pool?
No, 5139 MARATHON Street does not have a pool.
Does 5139 MARATHON Street have accessible units?
No, 5139 MARATHON Street does not have accessible units.
Does 5139 MARATHON Street have units with dishwashers?
No, 5139 MARATHON Street does not have units with dishwashers.
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