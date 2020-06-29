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4610 Lindley Avenue
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4610 Lindley Avenue

4610 Lindley Ave · No Longer Available
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Location

4610 Lindley Ave, Los Angeles, CA 91316
Encino

Amenities

recently renovated
fireplace
Unit Amenities
fireplace
recently renovated
Property Amenities
THIS CUSTOM CONTEMPORARY HOME FEATURES 3 BEDROOMS,3 BATHROOMS, LARGE FAMILY ROOM W/FP,BREAKFASTNOOKW/FP,LIVING ROOMW/FP. THIS HOUSE HAS BEEN RECENTLY REMODELED BEAUTIFULLY,NEW KITCHEN,NEW FLOORING,NEW FIRE PLACE AND NEW PAINT,THIS STUNNING SOUTH OF THE BLVD HAS IT ALL!QUALITY THROUGHOUT,LOCTED AT THE END OF THE LINDLEY AVE AT BOTTOM OF THE HILLS IN THE QUITE & SECLUDED CUL-DE-SAC.LARGE LOT IN THE FRONT ,THE WOODEN GATES OPENS UP TO RUSTIC &PRIVATE OASIS A SECLUDED RETREAT THAT TRANSPORTS YOU IN TO WHIMSICAL WORLD FILLED WITH ARTISTIC TOUCHES AND ARCHIECTURAL INTEREST.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4610 Lindley Avenue have any available units?
4610 Lindley Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
Is 4610 Lindley Avenue currently offering any rent specials?
4610 Lindley Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4610 Lindley Avenue pet-friendly?
No, 4610 Lindley Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 4610 Lindley Avenue offer parking?
No, 4610 Lindley Avenue does not offer parking.
Does 4610 Lindley Avenue have units with washers and dryers?
No, 4610 Lindley Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 4610 Lindley Avenue have a pool?
No, 4610 Lindley Avenue does not have a pool.
Does 4610 Lindley Avenue have accessible units?
No, 4610 Lindley Avenue does not have accessible units.
Does 4610 Lindley Avenue have units with dishwashers?
No, 4610 Lindley Avenue does not have units with dishwashers.
Does 4610 Lindley Avenue have units with air conditioning?
No, 4610 Lindley Avenue does not have units with air conditioning.
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