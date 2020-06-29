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4400 Cartwright Avenue
Last updated February 1 2020 at 2:56 PM

4400 Cartwright Avenue

4400 Cartwright Avenue · No Longer Available
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Location

4400 Cartwright Avenue, Los Angeles, CA 91602
Greater Toluca Lake

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
courtyard
gym
parking
guest parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4400 Cartwright Avenue have any available units?
4400 Cartwright Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 4400 Cartwright Avenue have?
Some of 4400 Cartwright Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4400 Cartwright Avenue currently offering any rent specials?
4400 Cartwright Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4400 Cartwright Avenue pet-friendly?
No, 4400 Cartwright Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 4400 Cartwright Avenue offer parking?
Yes, 4400 Cartwright Avenue offers parking.
Does 4400 Cartwright Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 4400 Cartwright Avenue offers units with in unit laundry.
Does 4400 Cartwright Avenue have a pool?
No, 4400 Cartwright Avenue does not have a pool.
Does 4400 Cartwright Avenue have accessible units?
No, 4400 Cartwright Avenue does not have accessible units.
Does 4400 Cartwright Avenue have units with dishwashers?
Yes, 4400 Cartwright Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

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