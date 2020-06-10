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2424 DETOUR Drive
Last updated April 10 2020 at 9:58 PM

2424 DETOUR Drive

2424 Detour Drive · No Longer Available
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Location

2424 Detour Drive, Los Angeles, CA 90068
Hollywood United

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
furnished
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2424 DETOUR Drive have any available units?
2424 DETOUR Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 2424 DETOUR Drive have?
Some of 2424 DETOUR Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2424 DETOUR Drive currently offering any rent specials?
2424 DETOUR Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2424 DETOUR Drive pet-friendly?
No, 2424 DETOUR Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 2424 DETOUR Drive offer parking?
Yes, 2424 DETOUR Drive offers parking.
Does 2424 DETOUR Drive have units with washers and dryers?
Yes, 2424 DETOUR Drive offers units with in unit laundry.
Does 2424 DETOUR Drive have a pool?
No, 2424 DETOUR Drive does not have a pool.
Does 2424 DETOUR Drive have accessible units?
No, 2424 DETOUR Drive does not have accessible units.
Does 2424 DETOUR Drive have units with dishwashers?
Yes, 2424 DETOUR Drive has units with dishwashers.
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