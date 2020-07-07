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2420 West SUNSET
Last updated December 19 2019 at 4:28 PM

2420 West SUNSET

2420 Sunset Boulevard · No Longer Available
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Location

2420 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026
Greater Echo Park Elysian

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
parking
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
LUXURY CONDO IN PRIME SILVER LAKE LOCATION, SITUATED ON A 10,000 SQ FT GATED LOT, SET HIGH ABOVE SUNSET BLVD, ONLY FOUR UNITS IN THE BUILDING, TWO COVERED/SECURED PARKING SPOTS, SMOOTH STUCCO EXTERIOR, VIEWS OF THE HOLLYWOOD SIGN AND HILLS. TWO MASTER SUITES, TWO AND A HALF BATHROOMS, OFFICE/ 3RD BEDROOM, LAUNDRY ROOM, HARDWOOD FLOORS, CENTRAL A/C, TRAVERTINE IN BATHROOMS, CUSTOM KITCHEN CABINETS, HIGH QUALITY STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDED, WASHER AND DRYER IN UNIT, LOTS OF WINDOWS, APX 1200 SQ FT EACH UNIT FRONT AND REAR ENTERANCE. AVAILABLE FOR NOVEMBER 15 MOVE IN!! SEE TO APPRECIATE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2420 West SUNSET have any available units?
2420 West SUNSET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 2420 West SUNSET have?
Some of 2420 West SUNSET's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2420 West SUNSET currently offering any rent specials?
2420 West SUNSET is not currently offering any rent specials.
Is 2420 West SUNSET pet-friendly?
No, 2420 West SUNSET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 2420 West SUNSET offer parking?
Yes, 2420 West SUNSET offers parking.
Does 2420 West SUNSET have units with washers and dryers?
Yes, 2420 West SUNSET offers units with in unit laundry.
Does 2420 West SUNSET have a pool?
No, 2420 West SUNSET does not have a pool.
Does 2420 West SUNSET have accessible units?
No, 2420 West SUNSET does not have accessible units.
Does 2420 West SUNSET have units with dishwashers?
Yes, 2420 West SUNSET has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
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