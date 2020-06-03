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2336 Ewing St.
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2336 Ewing St.

2336 W Ewing St · No Longer Available
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Location

2336 W Ewing St, Los Angeles, CA 90039
Silver Lake

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
granite counters
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
w/d hookup
Property Amenities
dog park
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
BEAUTIFUL AND LUXURIOUS NEW 3BED/3BATH DUPLEX IN THE HEART OF SILVER LAKE, LOS ANGELES. SITUATED IN A VERY SERENE CUL-DE-SAC. NEXT TO LAKE, DOG PARK, 2.5 MILE WALKING TRAIL, THE MEADOW, RECREATIONAL CENTER, SHOPS AND EATERIES. CENTRALLY TO ALL MAJOR FREEWAY 2/5/10/101/110/134, NEAR HOLLYWOOD, GRIFFITH PARK, SUNSET BL., DOWNTOWN LOS ANGELES, USC CAMPUS. MODERN LARGE AND SPACIOUS OPEN FLOOR PLAN. GATED COMPLEX. RENT INCLUDED SOME UTILITIES SUCH GAS, TRASH, SEWER, GARDENER FOR ONLY $3600/MO WITH $3600 DEPOSIT IN PAYMENT. EMAIL, TEXT, OR CALL TONY FOR APPOINTMENT.

AMENITIES: WALK-IN CLOSET, CENTRAL AC/ HEAT, RECESS LIGHTING, REFRIGERATOR, DISH WASHER, STOVE OVEN, DISPOSAL, W/D HOOK-UP, FRENCH DOOR WITH BALCONY, GRANITE, HARD WOOD, AND CARPET FLOORING, GRANITE COUNTER TOPS AND WALLS, PICNIC AREA, 2 RESERVED PARKING, GATED WITH 24HR SECURITY SURVEILLANT PROPERTY, SMALL TRAINED PETS NEGOTIABLE. 1 YEAR LEASE MINIMUM.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2336 Ewing St. have any available units?
2336 Ewing St. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 2336 Ewing St. have?
Some of 2336 Ewing St.'s amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2336 Ewing St. currently offering any rent specials?
2336 Ewing St. isn't currently offering any rent specials.
Is 2336 Ewing St. pet-friendly?
Yes, 2336 Ewing St. is pet friendly.
Does 2336 Ewing St. offer parking?
Yes, 2336 Ewing St. does offer parking.
Does 2336 Ewing St. have units with washers and dryers?
No, 2336 Ewing St. does not offer units with in unit laundry.
Does 2336 Ewing St. have a pool?
No, 2336 Ewing St. does not have a pool.
Does 2336 Ewing St. have accessible units?
No, 2336 Ewing St. does not have accessible units.
Does 2336 Ewing St. have units with dishwashers?
Yes, 2336 Ewing St. has units with dishwashers.
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