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2209 Vestal Ave
Last updated March 13 2020 at 11:03 AM

2209 Vestal Ave

2209 Vestal Avenue · No Longer Available
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Location

2209 Vestal Avenue, Los Angeles, CA 90026
Greater Echo Park Elysian

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
stainless steel
oven
Unit Amenities
in unit laundry
oven
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
Magical Hillside Home - ONE BEDROOM WITH OFFICE (CAN SERVE AS A 2ND BEDROOM). ONE BATH. HILLSIDE HOUSE with flight of STAIRS. FULL KITCHEN with DOUBLE OVEN, STAINLESS STEEL APPLIANCES, EATING NOOK, JACUZZI TUB, WASHER and DRYER, FRONT DECK and OUTDOOR BACK DINING SPACE with OUTDOOR FIRE PLACE. 5-15 MIN. TO NEIGHBORING SILVERLAKE, DOWNTOWN, HOLLYWOOD, LOS FELIZ, BURBANK, AND GLENDALE. NEAR 10, 101, 5, 110, 2 HWY. 30 MINUTES TO THE BEACH! Rent includes gardener and does not include utilties, sewer, water. Currently unfurnished.

(RLNE5436761)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2209 Vestal Ave have any available units?
2209 Vestal Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 2209 Vestal Ave have?
Some of 2209 Vestal Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2209 Vestal Ave currently offering any rent specials?
2209 Vestal Ave is not currently offering any rent specials.
Is 2209 Vestal Ave pet-friendly?
No, 2209 Vestal Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 2209 Vestal Ave offer parking?
No, 2209 Vestal Ave does not offer parking.
Does 2209 Vestal Ave have units with washers and dryers?
Yes, 2209 Vestal Ave offers units with in unit laundry.
Does 2209 Vestal Ave have a pool?
No, 2209 Vestal Ave does not have a pool.
Does 2209 Vestal Ave have accessible units?
No, 2209 Vestal Ave does not have accessible units.
Does 2209 Vestal Ave have units with dishwashers?
No, 2209 Vestal Ave does not have units with dishwashers.
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