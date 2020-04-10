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20340 PASEO DEL CAMPO
Last updated March 23 2019 at 1:09 AM

20340 PASEO DEL CAMPO

20340 Paseo Del Campo · No Longer Available
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Location

20340 Paseo Del Campo, Los Angeles, CA 91326
Porter Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
MUST SEE! ONE OF THE LARGEST MODELS IN THIS GATED COMMUNITY. THIS HOME IS AN END UNIT SO IT SHOWS BRIGHT ALONG WITH HAVING A LARGE PATIO. 4 BEDROOMS AND 3 BATHROOMS (1 BEDROOM & 1 BATHROOM DOWNSTAIRS). THIS HOME FEATURES AN OPEN LAYOUT WITH UPGRADES THROUGHOUT THE HOME. RECESSED LIGHTING, UPGRADED KITCHEN BACK SPLASH, BEAUTIFUL GRANITE, STAINLESS STEEL APPLIANCES, AND SO MUCH MORE. THIS COMMUNITY ALSO OFFERS A RECREATION CENTER AND ALSO A LARGE RESORT STYLE COMMUNITY POOL. SORRY NO PETS ALLOWED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20340 PASEO DEL CAMPO have any available units?
20340 PASEO DEL CAMPO doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 20340 PASEO DEL CAMPO have?
Some of 20340 PASEO DEL CAMPO's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20340 PASEO DEL CAMPO currently offering any rent specials?
20340 PASEO DEL CAMPO is not currently offering any rent specials.
Is 20340 PASEO DEL CAMPO pet-friendly?
No, 20340 PASEO DEL CAMPO is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 20340 PASEO DEL CAMPO offer parking?
Yes, 20340 PASEO DEL CAMPO offers parking.
Does 20340 PASEO DEL CAMPO have units with washers and dryers?
No, 20340 PASEO DEL CAMPO does not offer units with in unit laundry.
Does 20340 PASEO DEL CAMPO have a pool?
Yes, 20340 PASEO DEL CAMPO has a pool.
Does 20340 PASEO DEL CAMPO have accessible units?
No, 20340 PASEO DEL CAMPO does not have accessible units.
Does 20340 PASEO DEL CAMPO have units with dishwashers?
Yes, 20340 PASEO DEL CAMPO has units with dishwashers.
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