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19707 Tuba Street
Last updated February 29 2020 at 6:03 AM

19707 Tuba Street

19707 Tuba Street · No Longer Available
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Location

19707 Tuba Street, Los Angeles, CA 91311
Chatsworth

Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19707 Tuba Street have any available units?
19707 Tuba Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 19707 Tuba Street have?
Some of 19707 Tuba Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19707 Tuba Street currently offering any rent specials?
19707 Tuba Street is not currently offering any rent specials.
Is 19707 Tuba Street pet-friendly?
No, 19707 Tuba Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 19707 Tuba Street offer parking?
Yes, 19707 Tuba Street offers parking.
Does 19707 Tuba Street have units with washers and dryers?
No, 19707 Tuba Street does not offer units with in unit laundry.
Does 19707 Tuba Street have a pool?
Yes, 19707 Tuba Street has a pool.
Does 19707 Tuba Street have accessible units?
No, 19707 Tuba Street does not have accessible units.
Does 19707 Tuba Street have units with dishwashers?
No, 19707 Tuba Street does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.
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