All apartments in Los Angeles
Find more places like 1928 Pinehurst Road.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
1928 Pinehurst Road
Last updated August 7 2019 at 3:14 PM

1928 Pinehurst Road

1928 Pinehurst Rd · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Hollywood Hills West
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

1928 Pinehurst Rd, Los Angeles, CA 90068
Hollywood Hills West

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
parking
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
TURNKEY! CHARMING HOLLYWOOD TRADITIONAL DUPLEX WITH ITS OWN CHARACTER OFFERS MODERN AMENITIES. THIS SPACIOUS TWO BEDROOMS AND TWO BATHS INCLUDES ORIGINAL HARDWOOD FLOORS, UPDATED AND NEWLY PAINTED ALL THROUGH-OUT THE HOUSE INCLUDING THE KITCHEN. SPACIOUS LIVING ROOM, INCLUDES REFRIGERATOR, DISHWASHER, STACKABLE WASHER/DRYER, STOVE, GARBAGE DISPOSAL AND WATER PAID BY THE LANDLORD. THIS TRADITIONAL DUPLEX IS CLOSE TO HOLLYWOOD FAMOUS ATTRACTIONS, I.E. MAGIC CASTLE, HOLLYWOOD BOWL, HOLLYWOOD CENTRAL, AND MUCH MORE. ENJOY AND FEEL THE MORNING AND EVENING BREEZE OF THE HILLSIDE IN THE FRONT AND BACK PATIO. DON'T MISS OUT AND BRING YOUR FUSSIEST TENANTS..

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1928 Pinehurst Road have any available units?
1928 Pinehurst Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1928 Pinehurst Road have?
Some of 1928 Pinehurst Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1928 Pinehurst Road currently offering any rent specials?
1928 Pinehurst Road is not currently offering any rent specials.
Is 1928 Pinehurst Road pet-friendly?
No, 1928 Pinehurst Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 1928 Pinehurst Road offer parking?
Yes, 1928 Pinehurst Road offers parking.
Does 1928 Pinehurst Road have units with washers and dryers?
Yes, 1928 Pinehurst Road offers units with in unit laundry.
Does 1928 Pinehurst Road have a pool?
No, 1928 Pinehurst Road does not have a pool.
Does 1928 Pinehurst Road have accessible units?
No, 1928 Pinehurst Road does not have accessible units.
Does 1928 Pinehurst Road have units with dishwashers?
Yes, 1928 Pinehurst Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.
Helpful Articles
Tips for Apartment Hunting with a Significant Other
Do You Need an Apartment Cosigner?
Furnished Apartments 101 – Pros and Cons
Micro-Units and Micro-Apartments: What Are They?
What Makes Your Apartment Cost More?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

719 N. Heliotrope
719 North Heliotrope Drive
Los Angeles, CA 90029
Infinity West
7045 W Lanewood Ave
Los Angeles, CA 90028
eaves Los Feliz
3100 Riverside Dr
Los Angeles, CA 90027
AMLI Warner Center
21200 Kittridge St
Los Angeles, CA 91303
The Brockman Lofts
530 W 7th St
Los Angeles, CA 90014
3033 Wilshire
3033 Wilshire Blvd
Los Angeles, CA 90010
The Hesby
5031 Fair Ave
Los Angeles, CA 91601
Dronfield Mountain View
13140 N Dronfield Ave
Los Angeles, CA 91342

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College