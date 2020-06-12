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18855 Miranda Street
Last updated May 17 2019 at 6:14 AM

18855 Miranda Street

18855 Miranda Street · No Longer Available
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Location

18855 Miranda Street, Los Angeles, CA 91356
Tarzana

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
Unit Amenities
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
alarm system
on-site laundry
parking
garage
NESTLE IN SOUGHT IN TARZANA! THIS 2,900 SQ FT TWO STORY HAS 4 BEDROOMS AND 3 BATHS WITH VAULTED CEILINGS AND AN INVITING OPEN FLOOR PLAN. THE SPACIOUS FLOOR PLAN FEATURES A LARGE ENTRY, LARGE LIVING ROOM AND DINING AREA WITH FIRE PLACE, FORMAL FAMILY ROOM WITH WET BAR AND FIREPLACE, CHARMING BREAKFAST AREA WITH FRENCH DOORS THAT LEAD OUT TO A LOVELY BACK YARD. NEWLY REMODELED GOURMET KITCHEN WITH CENTER ISLAND, NEWLY UPGRADED STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTER TOPS, WINE FRIDGE AND CUSTOM CABINETRY. THE OVER SIZED MASTER SUITE HAS TALL CEILINGS, FIREPLACE, PRIVATE PATIO, SITTING AREA, WALK-IN AND WARDROBE CLOSETS. THE 3 OTHER GENEROUSLY SIZED BEDROOMS FEATURE LARGE CLOSETS, 2 OF WHICH ARE WALK-INS. THIS HOME INCLUDES AN AMPLE LAUNDRY ROOM UPSTAIRS, MIRRORED CLOSETS, CENTRAL VACUUM SYSTEM, ALARM SYSTEM, 2 CAR ATTACHED GARAGE, PRIVATE GRASSY REAR YARD SHADED BY MATURE TREES AND LANDSCAPING. THIS HOME HAS BEEN BEAUTIFULLY MAINTAINED WITH NEWER PAINT AND HARD WOOD FLOOR DUAL PANEL WINDOWS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18855 Miranda Street have any available units?
18855 Miranda Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 18855 Miranda Street have?
Some of 18855 Miranda Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18855 Miranda Street currently offering any rent specials?
18855 Miranda Street is not currently offering any rent specials.
Is 18855 Miranda Street pet-friendly?
No, 18855 Miranda Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 18855 Miranda Street offer parking?
Yes, 18855 Miranda Street offers parking.
Does 18855 Miranda Street have units with washers and dryers?
No, 18855 Miranda Street does not offer units with in unit laundry.
Does 18855 Miranda Street have a pool?
No, 18855 Miranda Street does not have a pool.
Does 18855 Miranda Street have accessible units?
No, 18855 Miranda Street does not have accessible units.
Does 18855 Miranda Street have units with dishwashers?
No, 18855 Miranda Street does not have units with dishwashers.
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