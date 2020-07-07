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17338 Sherman Way
Last updated January 17 2020 at 12:32 AM

17338 Sherman Way

17338 Sherman Way · No Longer Available
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Location

17338 Sherman Way, Los Angeles, CA 91406
Lake Balboa

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 350
Parking Details: Other, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17338 Sherman Way have any available units?
17338 Sherman Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 17338 Sherman Way have?
Some of 17338 Sherman Way's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17338 Sherman Way currently offering any rent specials?
17338 Sherman Way is not currently offering any rent specials.
Is 17338 Sherman Way pet-friendly?
Yes, 17338 Sherman Way is pet friendly.
Does 17338 Sherman Way offer parking?
Yes, 17338 Sherman Way offers parking.
Does 17338 Sherman Way have units with washers and dryers?
No, 17338 Sherman Way does not offer units with in unit laundry.
Does 17338 Sherman Way have a pool?
No, 17338 Sherman Way does not have a pool.
Does 17338 Sherman Way have accessible units?
No, 17338 Sherman Way does not have accessible units.
Does 17338 Sherman Way have units with dishwashers?
No, 17338 Sherman Way does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 350
Parking Details: Other, 2 spaces/unit.
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