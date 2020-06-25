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1583 1/2 Ricardo Street
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1583 1/2 Ricardo Street

1583 1/2 Ricardo St · No Longer Available
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Location

1583 1/2 Ricardo St, Los Angeles, CA 90033

Amenities

patio / balcony
dishwasher
Unit Amenities
dishwasher
patio / balcony
Property Amenities
TWO STORY NEWER HOUSE FEATURING, A NEWER - HOUSE** 3 BEDROOMS,** 2.5 BATHS,, NEW OPEN KITCHEN WITH NEW CAESARSTONE COUNTER TOP, TILE FLOORING ON KITCHEN, LIVING, DINING ROOMS, BATHROOMS AND MASTER BEDROOM. TWO BEDROOMS HAVE LAMINATED FLOORING... JULIETTE BALCONIES, FRESHLY PAINTED . . . GORGEOUS VIEWS FROM THE BALCONY, VIEWS** VIEWS** VIEWS** , OUTDOOR DECK, LAUNDRY, AUTOMATIC PRIVATE ENTRANCE GATE...CLOSE TO DTLA, HOSPITAL, DID I MENTION WALKING DISTANCE FROM The Keck School of Medicine of the University of Southern California. Easy access to freeways, 5 FWY, 10 FWY, 60 FWY, 101 FWY and 710 FWY

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1583 1/2 Ricardo Street have any available units?
1583 1/2 Ricardo Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
Is 1583 1/2 Ricardo Street currently offering any rent specials?
1583 1/2 Ricardo Street is not currently offering any rent specials.
Is 1583 1/2 Ricardo Street pet-friendly?
No, 1583 1/2 Ricardo Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 1583 1/2 Ricardo Street offer parking?
No, 1583 1/2 Ricardo Street does not offer parking.
Does 1583 1/2 Ricardo Street have units with washers and dryers?
No, 1583 1/2 Ricardo Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1583 1/2 Ricardo Street have a pool?
No, 1583 1/2 Ricardo Street does not have a pool.
Does 1583 1/2 Ricardo Street have accessible units?
No, 1583 1/2 Ricardo Street does not have accessible units.
Does 1583 1/2 Ricardo Street have units with dishwashers?
Yes, 1583 1/2 Ricardo Street has units with dishwashers.
Does 1583 1/2 Ricardo Street have units with air conditioning?
No, 1583 1/2 Ricardo Street does not have units with air conditioning.
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