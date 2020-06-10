All apartments in Los Angeles
Find more places like 1516 South CANFIELD Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
1516 South CANFIELD Avenue
Last updated May 2 2019 at 1:55 PM

1516 South CANFIELD Avenue

1516 South Canfield Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
South Robertson
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

1516 South Canfield Avenue, Los Angeles, CA 90035
South Robertson

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
gym
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
parking
garage
BEVERLY HILLS ADJACENT GORGEOUS, ELEGANT AND DRAMATIC HOME WITH FIVE BEDROOMS AND A PROFESSIONAL GYM. HUGE LIVINGROOM AND FORMAL DININGROOM WITH SOARING CEILINGS. LARGE FAMILYROOM OFF KITCHEN WITH AN ADDITIONAL CENTER ISLAND WALL FOR BIG SCREEN TV AND STORAGE AND A FABULOUS GOURMET GRANTIE KITCHEN WITH CENTER ISLAND. THE WHOLE HOME IS WONDERFUL FOR ENTERTAINING WITH A WET BAR IN THE DININGROOM. INCREDIBLE TROPICAL LUCIOUS BACKYARD WITH HUGE TOWERING TREES AND A WONDERFUL NEW DECK...FIVE HUGE BIG BEDROOMS WITH BATHS AND THE MASTER IS OVERSIZED WITH SITTING AREA AND WONDEFUL WALK IN CLOSETS. THE FIFTH BEDROOM IS AN ADDITIONAL SUITE WITH ITS OWN BATH AND LARGE PRIVATE LIVINGROOM AREA LIKE A PRIVATE APARTMENT WITHIN THE HOME. THE DRIVEWAY WILL ACCOMODATE MANY CARS AND THE GARAGE HAS BEEN CONVERTED TO THE GYM...THIS HOME IS NEWER CONSTRUCTION, LOCATED IN A FAMILY NEIGHBORHOOD AND IS IMMACULATE AND BRIGHT IN EVERY ROOM

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1516 South CANFIELD Avenue have any available units?
1516 South CANFIELD Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1516 South CANFIELD Avenue have?
Some of 1516 South CANFIELD Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1516 South CANFIELD Avenue currently offering any rent specials?
1516 South CANFIELD Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 1516 South CANFIELD Avenue pet-friendly?
No, 1516 South CANFIELD Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 1516 South CANFIELD Avenue offer parking?
Yes, 1516 South CANFIELD Avenue offers parking.
Does 1516 South CANFIELD Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 1516 South CANFIELD Avenue offers units with in unit laundry.
Does 1516 South CANFIELD Avenue have a pool?
No, 1516 South CANFIELD Avenue does not have a pool.
Does 1516 South CANFIELD Avenue have accessible units?
No, 1516 South CANFIELD Avenue does not have accessible units.
Does 1516 South CANFIELD Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1516 South CANFIELD Avenue has units with dishwashers.
Helpful Articles
Rental References for Your Apartment Application. Who to Select?
How to Furnish an Apartment on a Budget
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
Top 10 Tips for Saving on Rent
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

WaterMarke Tower
705 W 9th St
Los Angeles, CA 90017
Catalina
3930 Laurel Canyon Boulevard
Los Angeles, CA 91604
Cosmo Lofts
1617 Cosmo St
Los Angeles, CA 90028
Triana
6250 Canoga Ave
Los Angeles, CA 91367
1406 Martel
1406 North Martel Avenue
Los Angeles, CA 90046
Westside on Barrington
1561 S Barrington Ave.
Los Angeles, CA 90025
3675 Dunn Drive
3675 Dunn Drive
Los Angeles, CA 90034
Hope + Flower
1201 South Hope Street
Los Angeles, CA 90015

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College