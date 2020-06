Amenities

Unit Amenities hardwood floors recently renovated Property Amenities carport parking

Welcome to this 4 unit property divided into 2 duplexes for added privacy and comfort. It is in a quiet residential neighborhood with short distance to a public park. Easy access to Downtown, Los Angeles and 10 & 110 Freeway.



This is a 4 bedroom townhome attached to only one other unit for more privacy. It was newly remodeled in January 2020 with well lit kitchen and bedrooms. Hardwood laminate throughout most of the home and new paint. This home comes with 1 uncovered parking spot.



Easy move in process. The living area size is an approximate. Tenants are to verify all information.



Bienvenido a esta propiedad de 4 unidades dividida en 2 dúplex para mayor privacidad y comodidad. Está en un vecindario residencial tranquilo a poca distancia de un parque público. Fácil acceso Downtown, Los Angeles y las autopistas 10 y 110.



Este es un apartamento de dos pisos con 4 habitaciones unida a solo otra unidad para mayor privacidad. Fue recientemente remodelado en Enero 2020 con cocina y recamaras bien iluminadas. Laminado de madera en la mayor parte de la casa y pintura nueva. Esta casa viene con 1 lugar de estacionamiento descubierto.



Proceso facil para moverse. El tamaño de la superficie habitable es aproximado. Los inquilinos deben verificar toda la información.