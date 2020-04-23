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12146 Salem Drive
Last updated July 2 2019 at 1:54 AM

12146 Salem Drive

12146 Salem Drive · No Longer Available
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Location

12146 Salem Drive, Los Angeles, CA 91344
Granada Hills

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
garage
recently renovated
pool
hot tub
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
CHARMING SINGLE-STORY POOL HOUSE IN A QUIET NEIGHBORHOOD IN GRANADA HILLS; 3 BEDRROM & TWO BATH PLUS A DETACHED HIGH-CEILING SKY-LIGHTED BUILDING THAT OWNER USED AS PAINTING STUDIO; DOUBLE FRONT DOORS OPENING TO A LARGE FOYER WITH SKYLIGHT AND BUILT-IN WALL SHELVES; HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT LIVING ROOM, DINING ROOM AND FAMILY ROOM; FIREPLACE IN LIVING ROOM; UPDATED KITCHEN WITH QUARTZ COUNTERTOPS, CENTRAL ISLAND & BREAKFAST BAR; LAUNDRY CLOSET IN THE KITCHEN; REFRIGERATOR, WASHER & DRYER INCLUDED; MASTER SUITE; ATTACHED 2-CAR GARAGE WITH DIRECT ACCESS; POOL & SPA IN THE BACK YARD; MOUNTAIN VIEW; EASY ACCESS FROM FREEWAY 118 TO 405 AND 5.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12146 Salem Drive have any available units?
12146 Salem Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 12146 Salem Drive have?
Some of 12146 Salem Drive's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12146 Salem Drive currently offering any rent specials?
12146 Salem Drive is not currently offering any rent specials.
Is 12146 Salem Drive pet-friendly?
No, 12146 Salem Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 12146 Salem Drive offer parking?
Yes, 12146 Salem Drive offers parking.
Does 12146 Salem Drive have units with washers and dryers?
Yes, 12146 Salem Drive offers units with in unit laundry.
Does 12146 Salem Drive have a pool?
Yes, 12146 Salem Drive has a pool.
Does 12146 Salem Drive have accessible units?
No, 12146 Salem Drive does not have accessible units.
Does 12146 Salem Drive have units with dishwashers?
No, 12146 Salem Drive does not have units with dishwashers.
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