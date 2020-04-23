12146 Salem Drive

Amenities
CHARMING SINGLE-STORY POOL HOUSE IN A QUIET NEIGHBORHOOD IN GRANADA HILLS; 3 BEDRROM & TWO BATH PLUS A DETACHED HIGH-CEILING SKY-LIGHTED BUILDING THAT OWNER USED AS PAINTING STUDIO; DOUBLE FRONT DOORS OPENING TO A LARGE FOYER WITH SKYLIGHT AND BUILT-IN WALL SHELVES; HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT LIVING ROOM, DINING ROOM AND FAMILY ROOM; FIREPLACE IN LIVING ROOM; UPDATED KITCHEN WITH QUARTZ COUNTERTOPS, CENTRAL ISLAND & BREAKFAST BAR; LAUNDRY CLOSET IN THE KITCHEN; REFRIGERATOR, WASHER & DRYER INCLUDED; MASTER SUITE; ATTACHED 2-CAR GARAGE WITH DIRECT ACCESS; POOL & SPA IN THE BACK YARD; MOUNTAIN VIEW; EASY ACCESS FROM FREEWAY 118 TO 405 AND 5.