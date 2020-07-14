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11961 MONTANA
Last updated July 3 2020 at 2:06 PM

11961 MONTANA

11961 Montana Avenue · (310) 284-9001
COVID-19 Update
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Location

11961 Montana Avenue, Los Angeles, CA 90049
Brentwood

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 303 · Avail. now

$3,995

2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
gym
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
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in unit laundry
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patio / balcony
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11961 MONTANA have any available units?
11961 MONTANA has a unit available for $3,995 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 11961 MONTANA have?
Some of 11961 MONTANA's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11961 MONTANA currently offering any rent specials?
11961 MONTANA is not currently offering any rent specials.
Is 11961 MONTANA pet-friendly?
No, 11961 MONTANA is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 11961 MONTANA offer parking?
Yes, 11961 MONTANA offers parking.
Does 11961 MONTANA have units with washers and dryers?
Yes, 11961 MONTANA offers units with in unit laundry.
Does 11961 MONTANA have a pool?
No, 11961 MONTANA does not have a pool.
Does 11961 MONTANA have accessible units?
No, 11961 MONTANA does not have accessible units.
Does 11961 MONTANA have units with dishwashers?
Yes, 11961 MONTANA has units with dishwashers.
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