All apartments in Los Angeles
Find more places like 11852 Cedar Grove Ln.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
11852 Cedar Grove Ln
Last updated December 6 2019 at 8:17 AM

11852 Cedar Grove Ln

11852 Cedar Grove Lane · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Foothill Trails
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

11852 Cedar Grove Lane, Los Angeles, CA 91342
Foothill Trails

Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
in unit laundry
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
About This Home is available now call to schedule a viewing
GATED COMMUNITY HOME BUILT IN 2005.2 STORY 4 BR, VERY QUIET NORTH EAST END UNIT WITH GREEN ARTIFICIAL TRUF IN THE FRONT YARD AND PAVERS IN THE SIDE/REAR, HIGH CEILINGS IN LIVING ROOM WITH FORMAL DINING AREA COMBO WITH FIRE PLACE. SPACIOUS KITCHEN WITH TILED FLOOR & COUNTER TOPS & STAINLESS APPLIANCES. BREAKFAST NOOK WITH TILED FLOOR & SLIDING GLASS DOOR TO YARD. FRONT ROOM WITH SLIDING GLASS DOOR TO YARD. FULL BATH DOWNSTAIRS WITH TILED FLOOR & COUNTER TOPS. SPACIOUS MASTER WITH ITS OWN BATH WITH SEPARATE TUB AND SHOWER, DUAL SINK, TILED FLOOR & COUNTER TOP & WALK-IN CLOSET. UPSTAIRS FULL BATH WITH TILED FLOOR & COUNTER TOP. ALL BEDROOMS UPSTAIRS. SEPARATE LAUNDRY ROOM BY 2 CAR ATTACHED GARAGE. 20 MINUTES FROM BURBANK, LA CRESCENTA, NORTHRIDGE AND SANTA CLARITA. BLOCKS FROM HANSEN DAM AND EL CARISO PARKS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11852 Cedar Grove Ln have any available units?
11852 Cedar Grove Ln doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 11852 Cedar Grove Ln have?
Some of 11852 Cedar Grove Ln's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11852 Cedar Grove Ln currently offering any rent specials?
11852 Cedar Grove Ln is not currently offering any rent specials.
Is 11852 Cedar Grove Ln pet-friendly?
Yes, 11852 Cedar Grove Ln is pet friendly.
Does 11852 Cedar Grove Ln offer parking?
Yes, 11852 Cedar Grove Ln offers parking.
Does 11852 Cedar Grove Ln have units with washers and dryers?
Yes, 11852 Cedar Grove Ln offers units with in unit laundry.
Does 11852 Cedar Grove Ln have a pool?
No, 11852 Cedar Grove Ln does not have a pool.
Does 11852 Cedar Grove Ln have accessible units?
No, 11852 Cedar Grove Ln does not have accessible units.
Does 11852 Cedar Grove Ln have units with dishwashers?
Yes, 11852 Cedar Grove Ln has units with dishwashers.
Helpful Articles
9 Tips to Get Cheaper Rent
How Do I Find an Apartment Fast?
What are Security Deposits? Everything Renters Should Know
How Much Does an Apartment Cost? Hidden Costs of Renting
Parent Guide to Apartment Living
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Pinnacle Apartments
1860 N Fuller Ave
Los Angeles, CA 90046
Pasadena Park Place Apartment Homes
101 Bridewell St
Los Angeles, CA 90042
AVA North Hollywood
5077 Lankershim Blvd
Los Angeles, CA 91601
Linea
2455 S Sepulveda Blvd Unit 100
Los Angeles, CA 90064
Piero
616 St Paul Ave
Los Angeles, CA 90017
The Hesby
5031 Fair Ave
Los Angeles, CA 91601
The Summit Apartments
7266 Franklin Ave
Los Angeles, CA 90046
Lincoln Place Apartment Homes
1050 Frederick St
Los Angeles, CA 90291

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College