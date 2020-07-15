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Los Angeles, CA
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11752 DARLINGTON Avenue
Last updated November 10 2019 at 5:44 AM

11752 DARLINGTON Avenue

11752 Darlington Avenue · No Longer Available
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Location

11752 Darlington Avenue, Los Angeles, CA 90049
Brentwood

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11752 DARLINGTON Avenue have any available units?
11752 DARLINGTON Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 11752 DARLINGTON Avenue have?
Some of 11752 DARLINGTON Avenue's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11752 DARLINGTON Avenue currently offering any rent specials?
11752 DARLINGTON Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 11752 DARLINGTON Avenue pet-friendly?
No, 11752 DARLINGTON Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 11752 DARLINGTON Avenue offer parking?
Yes, 11752 DARLINGTON Avenue offers parking.
Does 11752 DARLINGTON Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 11752 DARLINGTON Avenue offers units with in unit laundry.
Does 11752 DARLINGTON Avenue have a pool?
No, 11752 DARLINGTON Avenue does not have a pool.
Does 11752 DARLINGTON Avenue have accessible units?
No, 11752 DARLINGTON Avenue does not have accessible units.
Does 11752 DARLINGTON Avenue have units with dishwashers?
Yes, 11752 DARLINGTON Avenue has units with dishwashers.
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