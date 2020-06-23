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11723 MAYFIELD Avenue
Last updated June 21 2019 at 2:24 AM

11723 MAYFIELD Avenue

11723 Mayfield Avenue · No Longer Available
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Location

11723 Mayfield Avenue, Los Angeles, CA 90049
Brentwood

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
hot tub
STUNNING 4 BED 3.5 BATH BRENTWOOD TOWNHOME FOR LEASE! THIS HOME HAS ITS OWN 2-CAR GARAGE W DIRECT ACCESS, LUXURY MASTER W/LOFT, WALK-IN CLOSET,FP & LARGE MASTER BATH! THERE IS A SUN-DECK W/ RM FOR BBQ/SPA! LIVING RM, FAMILY RM & SEPARATE FORMAL DINING HAS WOOD FLOORS. THE GOURMET KITCHEN HAS CHERRY COLOR ITALIAN CABINETS, GRANITE COUNTERS,VIKING APPLIANCES AND WINE COOLER. 3 FULL BATH+1 PWDR RM (1/2) BATH AND WATER IS INCLUDED. THIS TOWNHOME IS MOVE IN READY AND CLOSE TO WHAT BRENTWOOD HAS TO OFFER. HURRY THIS WILL NOT LAST!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11723 MAYFIELD Avenue have any available units?
11723 MAYFIELD Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 11723 MAYFIELD Avenue have?
Some of 11723 MAYFIELD Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11723 MAYFIELD Avenue currently offering any rent specials?
11723 MAYFIELD Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 11723 MAYFIELD Avenue pet-friendly?
No, 11723 MAYFIELD Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 11723 MAYFIELD Avenue offer parking?
Yes, 11723 MAYFIELD Avenue offers parking.
Does 11723 MAYFIELD Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 11723 MAYFIELD Avenue offers units with in unit laundry.
Does 11723 MAYFIELD Avenue have a pool?
No, 11723 MAYFIELD Avenue does not have a pool.
Does 11723 MAYFIELD Avenue have accessible units?
No, 11723 MAYFIELD Avenue does not have accessible units.
Does 11723 MAYFIELD Avenue have units with dishwashers?
Yes, 11723 MAYFIELD Avenue has units with dishwashers.
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