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1158 WELLESLEY AVE
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1158 WELLESLEY AVE

1158 Wellesley Avenue · No Longer Available
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Location

1158 Wellesley Avenue, Los Angeles, CA 90049
Brentwood

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
stainless steel
gym
Unit Amenities
furnished
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
gym
parking
garage
guest parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Nitty Gritty

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Does 1158 WELLESLEY AVE have any available units?
1158 WELLESLEY AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1158 WELLESLEY AVE have?
Some of 1158 WELLESLEY AVE's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1158 WELLESLEY AVE currently offering any rent specials?
1158 WELLESLEY AVE is not currently offering any rent specials.
Is 1158 WELLESLEY AVE pet-friendly?
No, 1158 WELLESLEY AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 1158 WELLESLEY AVE offer parking?
Yes, 1158 WELLESLEY AVE offers parking.
Does 1158 WELLESLEY AVE have units with washers and dryers?
No, 1158 WELLESLEY AVE does not offer units with in unit laundry.
Does 1158 WELLESLEY AVE have a pool?
No, 1158 WELLESLEY AVE does not have a pool.
Does 1158 WELLESLEY AVE have accessible units?
No, 1158 WELLESLEY AVE does not have accessible units.
Does 1158 WELLESLEY AVE have units with dishwashers?
No, 1158 WELLESLEY AVE does not have units with dishwashers.

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