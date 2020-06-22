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1143 South RIMPAU
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1143 South RIMPAU

1143 South Rimpau Boulevard · No Longer Available
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Location

1143 South Rimpau Boulevard, Los Angeles, CA 90019
Olympic Park

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1143 South RIMPAU have any available units?
1143 South RIMPAU doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 1143 South RIMPAU have?
Some of 1143 South RIMPAU's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1143 South RIMPAU currently offering any rent specials?
1143 South RIMPAU isn't currently offering any rent specials.
Is 1143 South RIMPAU pet-friendly?
No, 1143 South RIMPAU is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 1143 South RIMPAU offer parking?
Yes, 1143 South RIMPAU does offer parking.
Does 1143 South RIMPAU have units with washers and dryers?
Yes, 1143 South RIMPAU offers units with in unit laundry.
Does 1143 South RIMPAU have a pool?
No, 1143 South RIMPAU does not have a pool.
Does 1143 South RIMPAU have accessible units?
No, 1143 South RIMPAU does not have accessible units.
Does 1143 South RIMPAU have units with dishwashers?
Yes, 1143 South RIMPAU has units with dishwashers.
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