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11221 Briarcliff Lane
Last updated December 10 2019 at 12:17 AM

11221 Briarcliff Lane

11221 Briarcliff Lane · No Longer Available
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Location

11221 Briarcliff Lane, Los Angeles, CA 91604
Studio City

Amenities

patio / balcony
gym
pool
hot tub
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
gym
pool
hot tub
COME RELAX IN THIS BEAUTIFUL MEDITERRANEAN HOME SITUATED ATOP LAUREL CANYON JUST NORTH OF MULHOLLAND IN A PRIVATE ENCLAVE OF LUXURIOUS HOUSES. THIS HOME HAS A FLEXIBLE FLOOR PLAN THAT IS GREAT FOR ENTERTAINING WITH ITS CHEF'S KITCHEN, FORMAL DINING AREA, AND MULTI-LEVEL BACKYARD WITH POOL AND SPA. ENJOY THE VALLEY LIGHTS FROM YOUR UPSTAIRS MASTER SUITE BALCONY AND RELAX IN THE OPULENT MASTER BATHROOM WITH HIS AND HER VANITIES AND CLOSETS. THE HOUSE BOASTS 4 BEDROOMS UPSTAIRS WITH A GREAT ROOM, WHILE THE DOWNSTAIRS HAS A FAMILY ROOM, DINING ROOM, LIVING ROOM, MAID'S ROOM AND AN EXTRA ROOM THAT CAN BE USED AS A GYM OR STUDY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11221 Briarcliff Lane have any available units?
11221 Briarcliff Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 11221 Briarcliff Lane have?
Some of 11221 Briarcliff Lane's amenities include patio / balcony, gym, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11221 Briarcliff Lane currently offering any rent specials?
11221 Briarcliff Lane is not currently offering any rent specials.
Is 11221 Briarcliff Lane pet-friendly?
No, 11221 Briarcliff Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 11221 Briarcliff Lane offer parking?
No, 11221 Briarcliff Lane does not offer parking.
Does 11221 Briarcliff Lane have units with washers and dryers?
No, 11221 Briarcliff Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 11221 Briarcliff Lane have a pool?
Yes, 11221 Briarcliff Lane has a pool.
Does 11221 Briarcliff Lane have accessible units?
No, 11221 Briarcliff Lane does not have accessible units.
Does 11221 Briarcliff Lane have units with dishwashers?
No, 11221 Briarcliff Lane does not have units with dishwashers.
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