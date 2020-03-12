Amenities
Available 10/16/19 CHARMING 1920's HOME, SOUTH OF VENTURA - Property Id: 76602
11036 FRUITLAND DR., STUDIO CITY, CA 91604
PRIME LOCATION SOUTH OF THE BLVD
CHARMING 1920's HOME
WOOD FLOOR
STAINLESS APPLIANCES
GRANITE COUNTER
SUBWAY TILE BACK SPLASH
GARAGE
DECK ABOVE THE GARAGE
GATED ENTRANCE
ALARM SYSTEM
ONE YEAR LEASE
GARDENER INCLUDED
TENANT PAYS UTILITIES
WASHER DRYER HOOKUPS
WILL CONSIDER ONE SMALL PET WITH ADDITIONAL DEPOSIT
CLOSE TO SHOPPING AND RESTAURANTS
EASY FREEWAY ACCESS
PLEASE CALL 818 376 9102 TO SCHEDULE A VIEWING
Apply at TurboTenant: http://turbo.rent/s/76602p
Property Id 76602
(RLNE5147479)