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Los Angeles, CA
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11036 FRUITLAND DR.
Last updated September 14 2019 at 11:36 AM

11036 FRUITLAND DR.

11036 W Fruitland Dr · No Longer Available
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Location

11036 W Fruitland Dr, Los Angeles, CA 91604
Studio City

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
w/d hookup
stainless steel
Property Amenities
alarm system
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
Available 10/16/19 CHARMING 1920's HOME, SOUTH OF VENTURA - Property Id: 76602

11036 FRUITLAND DR., STUDIO CITY, CA 91604

PRIME LOCATION SOUTH OF THE BLVD
CHARMING 1920's HOME
WOOD FLOOR
STAINLESS APPLIANCES
GRANITE COUNTER
SUBWAY TILE BACK SPLASH
GARAGE
DECK ABOVE THE GARAGE
GATED ENTRANCE
ALARM SYSTEM
ONE YEAR LEASE
GARDENER INCLUDED
TENANT PAYS UTILITIES
WASHER DRYER HOOKUPS
WILL CONSIDER ONE SMALL PET WITH ADDITIONAL DEPOSIT
CLOSE TO SHOPPING AND RESTAURANTS
EASY FREEWAY ACCESS

PLEASE CALL 818 376 9102 TO SCHEDULE A VIEWING

Apply at TurboTenant: http://turbo.rent/s/76602p
Property Id 76602

(RLNE5147479)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11036 FRUITLAND DR. have any available units?
11036 FRUITLAND DR. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 11036 FRUITLAND DR. have?
Some of 11036 FRUITLAND DR.'s amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11036 FRUITLAND DR. currently offering any rent specials?
11036 FRUITLAND DR. is not currently offering any rent specials.
Is 11036 FRUITLAND DR. pet-friendly?
Yes, 11036 FRUITLAND DR. is pet friendly.
Does 11036 FRUITLAND DR. offer parking?
Yes, 11036 FRUITLAND DR. offers parking.
Does 11036 FRUITLAND DR. have units with washers and dryers?
No, 11036 FRUITLAND DR. does not offer units with in unit laundry.
Does 11036 FRUITLAND DR. have a pool?
No, 11036 FRUITLAND DR. does not have a pool.
Does 11036 FRUITLAND DR. have accessible units?
No, 11036 FRUITLAND DR. does not have accessible units.
Does 11036 FRUITLAND DR. have units with dishwashers?
Yes, 11036 FRUITLAND DR. has units with dishwashers.
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