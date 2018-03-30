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10707 MISSOURI Avenue
Last updated February 19 2020 at 3:39 AM

10707 MISSOURI Avenue

10707 Missouri Avenue · No Longer Available
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Location

10707 Missouri Avenue, Los Angeles, CA 90025
Westside

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
new construction
garage
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
oven
range
refrigerator
Property Amenities
elevator
parking
garage
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10707 MISSOURI Avenue have any available units?
10707 MISSOURI Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 10707 MISSOURI Avenue have?
Some of 10707 MISSOURI Avenue's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10707 MISSOURI Avenue currently offering any rent specials?
10707 MISSOURI Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 10707 MISSOURI Avenue pet-friendly?
No, 10707 MISSOURI Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 10707 MISSOURI Avenue offer parking?
Yes, 10707 MISSOURI Avenue offers parking.
Does 10707 MISSOURI Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 10707 MISSOURI Avenue offers units with in unit laundry.
Does 10707 MISSOURI Avenue have a pool?
No, 10707 MISSOURI Avenue does not have a pool.
Does 10707 MISSOURI Avenue have accessible units?
No, 10707 MISSOURI Avenue does not have accessible units.
Does 10707 MISSOURI Avenue have units with dishwashers?
Yes, 10707 MISSOURI Avenue has units with dishwashers.
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