3045 E. THERESA STREET #4

Amenities
1 BED 1 BATH CONDO 3045 E. THERESA ST #4 - 3045 EAST THERESA ST #4
THIS UNIT IS STILL OCCUPIED CURRENT TENANT TO MOVE OUT 10/21/2019
ONE BEDROOM ONE BATH ALL ELECTRIC CONDO
LOWER REAR UNIT, GREAT LOCATION NEAR SHOPS, RESTAURANTS, MINUTES FROM DOWNTOWN CITY PLACE, PINE/PIKE AREA, LAMINATE FLOORING, MINI BLINDS, MIRROR CLOSET DOORS, CEILING FANS, STOVE, REFRIGERATOR
C/A LAUNDRY ROOM , ONE PARKING SPACE
NON SMOKING UNIT
NO COSIGNER
NO PETS
ONE YEAR LEASE
THIS UNIT IS CURRENTLY OCCUPIED TENANT TO MOVE OUT 10/21/2019
RENT: $1,350
DEPOSIT $1,400
APPLICATION FEE $30.00
No Pets Allowed
(RLNE2729915)