All apartments in Long Beach
Find more places like 3045 E. THERESA STREET #4.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Long Beach, CA
/
3045 E. THERESA STREET #4
Last updated November 8 2019 at 12:55 PM

3045 E. THERESA STREET #4

3045 Theresa Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Long Beach
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Balcony
See all

Location

3045 Theresa Street, Long Beach, CA 90814
Eastside

Amenities

on-site laundry
parking
ceiling fan
range
refrigerator
Unit Amenities
ceiling fan
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
1 BED 1 BATH CONDO 3045 E. THERESA ST #4 - 3045 EAST THERESA ST #4

THIS UNIT IS STILL OCCUPIED CURRENT TENANT TO MOVE OUT 10/21/2019

ONE BEDROOM ONE BATH ALL ELECTRIC CONDO
LOWER REAR UNIT, GREAT LOCATION NEAR SHOPS, RESTAURANTS, MINUTES FROM DOWNTOWN CITY PLACE, PINE/PIKE AREA, LAMINATE FLOORING, MINI BLINDS, MIRROR CLOSET DOORS, CEILING FANS, STOVE, REFRIGERATOR
C/A LAUNDRY ROOM , ONE PARKING SPACE

NON SMOKING UNIT
NO COSIGNER
NO PETS
ONE YEAR LEASE

THIS UNIT IS CURRENTLY OCCUPIED TENANT TO MOVE OUT 10/21/2019

RENT: $1,350
DEPOSIT $1,400
APPLICATION FEE $30.00

No Pets Allowed

(RLNE2729915)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3045 E. THERESA STREET #4 have any available units?
3045 E. THERESA STREET #4 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 3045 E. THERESA STREET #4 have?
Some of 3045 E. THERESA STREET #4's amenities include on-site laundry, parking, and ceiling fan. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3045 E. THERESA STREET #4 currently offering any rent specials?
3045 E. THERESA STREET #4 is not currently offering any rent specials.
Is 3045 E. THERESA STREET #4 pet-friendly?
No, 3045 E. THERESA STREET #4 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Long Beach.
Does 3045 E. THERESA STREET #4 offer parking?
Yes, 3045 E. THERESA STREET #4 offers parking.
Does 3045 E. THERESA STREET #4 have units with washers and dryers?
No, 3045 E. THERESA STREET #4 does not offer units with in unit laundry.
Does 3045 E. THERESA STREET #4 have a pool?
No, 3045 E. THERESA STREET #4 does not have a pool.
Does 3045 E. THERESA STREET #4 have accessible units?
No, 3045 E. THERESA STREET #4 does not have accessible units.
Does 3045 E. THERESA STREET #4 have units with dishwashers?
No, 3045 E. THERESA STREET #4 does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Helpful Articles
Should I Live with a Roommate?
Parent Guide to Apartment Living
How to Get Your Security Deposit Refunded
Condo vs. Apartment: Differences, Pros, and Cons
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

1900 Ocean
1900 E Ocean Blvd
Long Beach, CA 90802
111 W. Del Amo
111 W. Del Amo Boulevard
Long Beach, CA 90805
Hathaway
3500 Hathaway Ave
Long Beach, CA 90815
Long Beach Terraces
1628 E Ocean Blvd
Long Beach, CA 90802
Edison
100 Long Beach Blvd
Long Beach, CA 90802
Pine at Sixth
555 Pine Ave
Long Beach, CA 90802
Avana on Pine
245 Pine Ave
Long Beach, CA 90802
The Alamitos
101 Alamitos Avenue
Long Beach, CA 90802

Similar Pages

Long Beach 1 BedroomsLong Beach 2 Bedrooms
Long Beach Apartments with ParkingLong Beach Pet Friendly Places
Long Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CAAnaheim, CASanta Ana, CAIrvine, CA
Pasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CACorona, CA
Fullerton, CASanta Monica, CAOntario, CACosta Mesa, CA

Nearby Neighborhoods

Downtown Long BeachBixby Park
Central Long BeachBelmont Heights
Traffic CircleDairy

Apartments Near Colleges

Long Beach City CollegeCalifornia Institute of Technology
Pacific Oaks CollegeCalifornia State University-Fullerton
University of California-Irvine