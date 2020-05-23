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Irvine, CA
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923 Somerville
Last updated April 27 2019 at 9:34 AM

923 Somerville

923 Somerville · No Longer Available
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Location

923 Somerville, Irvine, CA 92620
Northwood Point

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
basketball court
parking
pool
bbq/grill
garage
volleyball court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 923 Somerville have any available units?
923 Somerville doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 923 Somerville have?
Some of 923 Somerville's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 923 Somerville currently offering any rent specials?
923 Somerville is not currently offering any rent specials.
Is 923 Somerville pet-friendly?
No, 923 Somerville is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 923 Somerville offer parking?
Yes, 923 Somerville offers parking.
Does 923 Somerville have units with washers and dryers?
Yes, 923 Somerville offers units with in unit laundry.
Does 923 Somerville have a pool?
Yes, 923 Somerville has a pool.
Does 923 Somerville have accessible units?
No, 923 Somerville does not have accessible units.
Does 923 Somerville have units with dishwashers?
Yes, 923 Somerville has units with dishwashers.
Does 923 Somerville have units with air conditioning?
No, 923 Somerville does not have units with air conditioning.
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