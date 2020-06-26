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Irvine, CA
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16 BRISTLECONE
Last updated November 12 2019 at 6:18 AM

16 BRISTLECONE

16 Bristlecone · No Longer Available
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Irvine
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Location

16 Bristlecone, Irvine, CA 92620
Northwood Point

Amenities

hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
microwave
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
NEW INSIDE/OUTSIDE REMODELING INCLUDING NEW FRESH TWO-TONE PAINT IN & OUT, NEW WOOD FLOORS & BASEBOARDS UPSTAIRS THROUGHOUT AS WELL AS LIVING & DINING ROOM DOWNSTAIRS, NEW KITCHEN W/ NEW COUNTER TOPS, NEW STAINLESS APPLIANCES & SINK, ALL CABINETS REFINISHED W/ WHITE COLOR, NEW LANDSCAPING W/ BEAUTIFUL PAVERS & PLANTS***BEAUTIFUL SINGLE HOME IN GATED COMMUNITY IN NORTHWOOD POINTE***WALKING DISTANCE TO TOP-RANKING ELEMENTARY & HIGH SCHOOL***MOST POPULAR FLOOR PLAN W/ VERY OPEN & BRIGHT INSIDE***HOME FEATURES 3 BED+LARGE LOFT+2.5 BATH+2 CAR ATTACHED GARAGE W/2,135 SF OF LIVING SPACE WHICH FEELS MUCH BIGGER***DOUBLE DOOR ENTRY***HIGH VAULTED CEILING IN LIVING ROOM***GOURMET KITCHEN WITH BEAUTIFUL WHITE WOOD CABINETS, QUARTZ COUNTER TOP, BIG CENTER ISLAND W/BREAKFAST NOOK, NEW APPLIANCES***PLANTATION SHUTTERS WINDOW COVERINGS DOWNSTAIRS***PRIVATE YARDS W/NEW PAVER FLOOR***MUST SEE**

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16 BRISTLECONE have any available units?
16 BRISTLECONE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 16 BRISTLECONE have?
Some of 16 BRISTLECONE's amenities include hardwood floors, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16 BRISTLECONE currently offering any rent specials?
16 BRISTLECONE is not currently offering any rent specials.
Is 16 BRISTLECONE pet-friendly?
No, 16 BRISTLECONE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 16 BRISTLECONE offer parking?
Yes, 16 BRISTLECONE offers parking.
Does 16 BRISTLECONE have units with washers and dryers?
No, 16 BRISTLECONE does not offer units with in unit laundry.
Does 16 BRISTLECONE have a pool?
No, 16 BRISTLECONE does not have a pool.
Does 16 BRISTLECONE have accessible units?
No, 16 BRISTLECONE does not have accessible units.
Does 16 BRISTLECONE have units with dishwashers?
Yes, 16 BRISTLECONE has units with dishwashers.
Does 16 BRISTLECONE have units with air conditioning?
No, 16 BRISTLECONE does not have units with air conditioning.
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