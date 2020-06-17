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Huntington Beach, CA
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8405 Benjamin Drive
Last updated October 4 2019 at 7:15 AM

8405 Benjamin Drive

8405 Benjamin Drive · No Longer Available
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Location

8405 Benjamin Drive, Huntington Beach, CA 92647
Newland

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
range
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
internet access
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ASSOCIATION FACILITIES ACROSS THE STREET WITH A NICE POOL. CEILING FANS IN DINING AREA AND KITCHEN. RENT INCLUDES WATER AND TRASH. TENANT PAYS FOR ELECTRIC, GAS AND INTERNET/TV.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8405 Benjamin Drive have any available units?
8405 Benjamin Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Huntington Beach, CA.
What amenities does 8405 Benjamin Drive have?
Some of 8405 Benjamin Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8405 Benjamin Drive currently offering any rent specials?
8405 Benjamin Drive is not currently offering any rent specials.
Is 8405 Benjamin Drive pet-friendly?
No, 8405 Benjamin Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Huntington Beach.
Does 8405 Benjamin Drive offer parking?
Yes, 8405 Benjamin Drive offers parking.
Does 8405 Benjamin Drive have units with washers and dryers?
Yes, 8405 Benjamin Drive offers units with in unit laundry.
Does 8405 Benjamin Drive have a pool?
Yes, 8405 Benjamin Drive has a pool.
Does 8405 Benjamin Drive have accessible units?
No, 8405 Benjamin Drive does not have accessible units.
Does 8405 Benjamin Drive have units with dishwashers?
Yes, 8405 Benjamin Drive has units with dishwashers.
Does 8405 Benjamin Drive have units with air conditioning?
No, 8405 Benjamin Drive does not have units with air conditioning.
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