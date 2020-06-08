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8160 N VIA BUENO --
Last updated May 3 2020 at 8:27 AM

8160 N VIA BUENO --

8160 North via Bueno · (602) 487-5684
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Location

8160 North via Bueno, Scottsdale, AZ 85258
McCormick Ranch

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$6,000

Click to see floorplan

4 Bed · 3 Bath · 2386 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
pool
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
dishwasher
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furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8160 N VIA BUENO -- have any available units?
8160 N VIA BUENO -- has a unit available for $6,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 8160 N VIA BUENO -- have?
Some of 8160 N VIA BUENO --'s amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8160 N VIA BUENO -- currently offering any rent specials?
8160 N VIA BUENO -- isn't currently offering any rent specials.
Is 8160 N VIA BUENO -- pet-friendly?
No, 8160 N VIA BUENO -- is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 8160 N VIA BUENO -- offer parking?
Yes, 8160 N VIA BUENO -- does offer parking.
Does 8160 N VIA BUENO -- have units with washers and dryers?
No, 8160 N VIA BUENO -- does not offer units with in unit laundry.
Does 8160 N VIA BUENO -- have a pool?
Yes, 8160 N VIA BUENO -- has a pool.
Does 8160 N VIA BUENO -- have accessible units?
No, 8160 N VIA BUENO -- does not have accessible units.
Does 8160 N VIA BUENO -- have units with dishwashers?
Yes, 8160 N VIA BUENO -- has units with dishwashers.
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