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7318 E OAK Street
Last updated January 15 2020 at 12:44 AM

7318 E OAK Street

7318 East Oak Street · No Longer Available
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Location

7318 East Oak Street, Scottsdale, AZ 85257

Amenities

patio / balcony
dishwasher
carport
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
carport
parking
pool
UPDATED SCOTTSDALE HOME WITH A FENCED POOL THAT INCLUDES LANDSCAPING & FULL POOL SERVICE! FRONT HAS SHADED CARPORT, QUAINT DECOR & DESERT LANDSCAPING! HOUSE HAS HARDWOOD LINOLEUM FLOORS AND DOUBLE PANE NEW WINDOWS THROUGHOUT. ENTER TO AN OPEN KITCHEN WITH BEAUTIFUL CABINETRY, WHITE APPLIANCES INCLUDING A FRIDGE & CORIAN COUNTERS. KITCHEN HAS A BAY WINDOW! DINING IS IN LIVING AREA WITH NEUTRAL PAINT & LARGE SLIDING DOOR TO PATIO. FAMILY ROOM IS OFF OT THE SIDE WITH SEPARATE ENTRANCE & EXIT TO BOTH FRONT & BACK! SPARE BEDROOMS HAVE MIRRORED CLOSETS, UPGRADED LIGHT FIXTURES AND WINDOW COVERINGS. MASTER BATH HAS A GORGEOUS WALK IN CLOSET WITH CUSTOM SPACE! MASTER BATH IS REMODELED, SPARE BATH IS ALL WHITE. GREAT LOCATION AND A DEFINITE MUST SEE BEFORE ITS GONE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7318 E OAK Street have any available units?
7318 E OAK Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7318 E OAK Street have?
Some of 7318 E OAK Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and carport. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7318 E OAK Street currently offering any rent specials?
7318 E OAK Street is not currently offering any rent specials.
Is 7318 E OAK Street pet-friendly?
No, 7318 E OAK Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7318 E OAK Street offer parking?
Yes, 7318 E OAK Street offers parking.
Does 7318 E OAK Street have units with washers and dryers?
No, 7318 E OAK Street does not offer units with in unit laundry.
Does 7318 E OAK Street have a pool?
Yes, 7318 E OAK Street has a pool.
Does 7318 E OAK Street have accessible units?
No, 7318 E OAK Street does not have accessible units.
Does 7318 E OAK Street have units with dishwashers?
Yes, 7318 E OAK Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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