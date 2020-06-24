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Phoenix, AZ
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LP1 Research - #994
Last updated April 28 2020 at 2:52 AM

LP1 Research - #994

1225 East Mckinley Street · No Longer Available
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Location

1225 East Mckinley Street, Phoenix, AZ 85006
Garfield

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does LP1 Research - #994 have any available units?
LP1 Research - #994 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does LP1 Research - #994 have?
Some of LP1 Research - #994's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is LP1 Research - #994 currently offering any rent specials?
LP1 Research - #994 is not currently offering any rent specials.
Is LP1 Research - #994 pet-friendly?
No, LP1 Research - #994 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does LP1 Research - #994 offer parking?
Yes, LP1 Research - #994 offers parking.
Does LP1 Research - #994 have units with washers and dryers?
No, LP1 Research - #994 does not offer units with in unit laundry.
Does LP1 Research - #994 have a pool?
No, LP1 Research - #994 does not have a pool.
Does LP1 Research - #994 have accessible units?
No, LP1 Research - #994 does not have accessible units.
Does LP1 Research - #994 have units with dishwashers?
Yes, LP1 Research - #994 has units with dishwashers.
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